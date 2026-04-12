Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Έληξε χωρίς συμφωνία, ο διπλωματικός «μαραθώνιος» ΗΠΑ - Ιράν στο Πακιστάν, ύστερα από 21 ώρες συνομιλιών με το Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ. «Επιστρέφουμε στις ΗΠΑ χωρίς συμφωνία με το Ιράν, το οποίο απέρριψε την τελική πρότασή μας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή Τύπου.

Το Ιράν επέλεξε να μην δεχτεί συμφωνία και δεν ακούσαμε καμία δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα, τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ, μιλώντας για μία «καλή τελική προσφορά που δεν έγινε δεκτή».

Λίγο νωρίτερα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, στην πρώτη επίσιμη αναφορά για τις μαραθώνιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, ανέφερε ότι οι συνομιλίες είχαν διάρκεια πάνω από 15 ώρες αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, το πυρηνικό πρόγραμμα, τις διεθνείς κυρώσεις, τις πολεμικές αποζημιώσεις και το τέλος του πολέμου.

Βανς: Χωρίς συμφωνία οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν – «Τελική πρόταση στο τραπέζι».

Στο επίκεντρο η δέσμευση της Τεχεράνης για μη απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Ολοκληρώθηκαν μετά από 21 ώρες οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, αναφέρθηκε στις τελευταίες συνομιλίες στο Ιράν, λέγοντας: «Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί, εμείς κερδίζουμε».

08:15 Στενά του Ορμούζ: Αύξηση των διελεύσεων πλοίων τις τελευταίες 36 ώρες

Αυξημένη εμφανίζεται η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 36 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα της MarineTraffic.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 10 πλοία έχουν ήδη περάσει, ενώ άλλα 7 βρίσκονται καθ’ οδόν, ένδειξη σταδιακής αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

According to data from MarineTraffic, there appears to have been an uptick in traffic through the Strait of Hormuz in the last 36 hours, with at least 10 ships transiting and 7 more in progress. pic.twitter.com/sQun5JFqdx — OSINTdefender (@sentdefender) April 12, 2026

07:40 Ιράν: Ουδείς ανέμενε συμφωνία με τις ΗΠΑ στις πρώτες συνομιλίες

Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγαν στο Πακιστάν.

«Ήταν προφανές εξαρχής ότι δεν έπρεπε να αναμένουμε ότι θα καταλήγαμε σε συμφωνία σε μόλις μια συνεδρία (διαπραγματεύσεων). Κανένας δεν το περίμενε» αυτό, είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ στην ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, αφού μεταδόθηκε η είδηση της αποτυχίας των συνομιλιών των δυο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μπαγαεΐ δήλωσε ακόμη «βέβαιος ότι οι επαφές μας με το Πακιστάν, όπως και με άλλους φίλους μας στην περιοχή, θα συνεχιστούν».

06:50 Πακιστάν: Το Ισλαμαμπάντ καλεί τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός

Το Πακιστάν κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που βρίσκεται σε ισχύ, παρά την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεών τους στο Ισλαμαμπάντ.

«Είναι επιτακτικής σημασίας οι πλευρές να συνεχίσουν να σέβονται τη δέσμευσή τους υπέρ της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, η χώρα του οποίου φιλοξένησε τις διαπραγματεύσεις και διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή.

«Το Πακιστάν διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο του για να διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις ερχόμενες ημέρες», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν.

06:30 Tasnim: «Το Ιράν δεν βιάζεται να διαπραγματευτεί, η μπάλα τώρα στο γήπεδο των ΗΠΑ»

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο μια ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής» και ότι «το Ιράν δεν βιάζεται» να διαπραγματευτεί.

«Το Ιράν παρουσίασε λογικές προτάσεις στις διαπραγματεύσεις. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής για να εξετάσει τα ζητήματα ρεαλιστικά», ανέφερε η πηγή.

Η πηγή κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έκαναν λάθος υπολογισμούς στις διαπραγματεύσεις, όπως ακριβώς είχαν κάνει και στον πόλεμο, και προειδοποίησε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει στο Στενό του Ορμούζ «μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμφωνήσουν σε μια λογική συμφωνία».

Το Ιράν, πρόσθεσε η πηγή, «δεν βιάζεται».

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία ή τόπος για πιθανό επόμενο γύρο συνομιλιών.

05:44 Οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν «υπερβολικές και παράνομες απαιτήσεις» τους, λέει το Ιράν

Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν «υπερβολικές και παράνομες» απαιτήσεις τους, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η επιτυχία αυτής της διπλωματικής διαδικασίας εξαρτάται από τη σοβαρότητα και την καλή πίστη της άλλης πλευράς, την απουσία κάθε υπερβολικής και παράνομης απαίτησης και την αποδοχή των νόμιμων δικαιωμάτων και των θεμιτών συμφερόντων του Ιράν», τόνισε μέσω X ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

05:30 Βανς: Βασικός στόχος παραμένει η διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της Ουάσιγκτον παραμένει η διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Το απλό γεγονός είναι ότι πρέπει να δούμε μια ξεκάθαρη δέσμευση ότι δεν θα επιδιώξουν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο και δεν θα επιδιώξουν να αποκτήσουν τα μέσα που θα τους επέτρεπαν να το πετύχουν γρήγορα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που διέθετε προηγουμένως η Τεχεράνη έχουν καταστραφεί, ωστόσο το κρίσιμο ζήτημα είναι η μακροπρόθεσμη δέσμευση της ιρανικής πλευράς.

«Το βασικό ερώτημα είναι αν βλέπουμε μια ουσιαστική βούληση από τους Ιρανούς να μην αναπτύξουν πυρηνικό όπλο, όχι μόνο τώρα ή σε δύο χρόνια, αλλά σε βάθος χρόνου. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμη. Ελπίζουμε ότι θα το δούμε», κατέληξε.

05:15 Βανς: Δεν κατέστη δυνατό να αποδεχθούν τους όρους μας

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια των 21 ωρών συζητήσεων εξετάστηκε σειρά ζητημάτων, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία.

«Απλώς δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε σημείο όπου οι Ιρανοί θα ήταν διατεθειμένοι να αποδεχθούν τους όρους μας. Πιστεύω ότι ήμασταν αρκετά ευέλικτοι και αρκετά διαλλακτικοί», τόνισε.

Όπως σημείωσε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ζητήσει από την αντιπροσωπεία να προσέλθει στις συνομιλίες με καλή πίστη και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας.

«Ο πρόεδρος μάς είπε: “Πρέπει να έρθετε εδώ με καλή πίστη και να κάνετε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί συμφωνία”. Αυτό κάναμε, όμως δυστυχώς δεν καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο», ανέφερε.

05:10 Βανς: Συνεχής επικοινωνία με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια των επαφών

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική ομάδα βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καθ’ όλη τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Επικοινωνούσαμε διαρκώς με τον πρόεδρο. Δεν ξέρω πόσες φορές μιλήσαμε μαζί του, ίσως μισή ντουζίνα, ίσως και δώδεκα φορές μέσα στις τελευταίες 21 ώρες», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, οι επαφές πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα καλής πίστης, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

«Διαπραγματευτήκαμε με καλή πίστη. Φεύγουμε από εδώ έχοντας καταθέσει μια πολύ απλή πρόταση, έναν τρόπο κατανόησης που αποτελεί την τελική και καλύτερη προσφορά μας. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα την αποδεχθούν», πρόσθεσε.

04:50 Χωρίς συμφωνία οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων



Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι πολύωρες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει ότι επιστρέφει στην Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας πως, παρά τις 21 ώρες ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, η ιρανική πλευρά δεν αποδέχθηκε τους αμερικανικούς όρους.



00:47 Ιρανική πηγή: Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν θα αλλάξει έως ότου επιτευχθεί ένα πλαίσιο

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει αμετάβλητη έως ότου το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλήξουν σε ένα «κοινό πλαίσιο» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε πηγή των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας στο CNN.

Η πηγή ανέφερε ότι οι «υπερβολικές απαιτήσεις» της αμερικανικής πλευράς σε πολλαπλά ζητήματα - συμπεριλαμβανομένης της ζωτικής αυτής θαλάσσιας οδού - έχουν εμποδίσει μέχρι στιγμής τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε μια κοινή βάση για την προώθηση των συνομιλιών.

«Το Ιράν δεν βιάζεται», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη έχει μεταφέρει στις ΗΠΑ ότι έως ότου επιτευχθεί ένα κοινό πλαίσιο, «η κατάσταση των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει αμετάβλητη» και ότι «ακόμη και ο αριθμός των πλοίων που είχε συμφωνηθεί δεν θα μπορεί να περάσει».

Η πηγή προειδοποίησε ότι εάν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν υιοθετήσουν αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «ρεαλιστική προοπτική», τα Στενό θα παραμείνουν κλειστά.

Η πηγή ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει αποδείξει την ικανότητά του να επιβάλει ένα τέτοιο κλείσιμο, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «επανάληψη ενός λανθασμένου υπολογισμού» που θα ήταν «επιζήμια για τις ΗΠΑ».

00:40 Φρουροί της Επανάστασης: Οποιαδήποτε προσπάθεια πολεμικών πλοίων να περάσει τα Στενά του Ορμούζ θα συναντήσει «σθεναρή αντίδραση»

Οποιαδήποτε προσπάθεια πολεμικών πλοίων να περάσει τα Στενά του Ορμούζ θα συναντήσει «σθεναρή αντίδραση», δήλωσαν οι Φρουροί της Επάναστασης σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Μόνο μη στρατιωτικά σκάφη επιτρέπεται να τα διασχίσουν, πρόσθεσαν.

Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι δύο από τα πολεμικά της πλοία είχαν πράξει ακριβώς αυτό και στη συνέχεια επιχείρησαν στον Κόλπο.

Πριν από αυτό, το Ιράν είχε δηλώσει ότι ένα αμερικανικό πλοίο υποχώρησε, αφού οι ιρανικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι θα επιτεθούν εντός 30 λεπτών.

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν ότι έλαβαν τέτοια προειδοποίηση.

00:07 Τραμπ: Νικάμε ανεξάρτητα από το αν το Ιράν θα καταλήξει σε συμφωνία

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει καμία σημασία για τον ίδιο αν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, ενώ ΗΠΑ και Ιράν διεξάγουν διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν.

«Ό,τι και να συμβεί, εμείς κερδίζουμε», είπε ο Τραμπ καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο, και πρόσθεσε: «Είτε καταλήξουμε σε συμφωνία είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία για μένα».

«Έχουμε νικήσει πλήρως αυτή τη χώρα, οπότε ας δούμε τι θα συμβεί. Ίσως καταλήξουν σε συμφωνία, ίσως όχι, δεν έχει σημασία. Από την πλευρά της Αμερικής, εμείς κερδίζουμε», επανέλαβε.

Επιπλέον, προειδοποίησε την Κίνα ότι «θα έχει μεγάλα προβλήματα» αν στείλει όπλα στο Ιράν.

23:35 Al Jazeera: Καμία ουσιαστική συμφωνία δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής

Παρά την ετοιμότητα της ιρανικής αντιπροσωπείας να παραμείνει στο Ισλαμαμπάντ, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αγκάθια. Τα ζητήματα αυτά δεν επιλύονται προς το παρόν. Σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, το χάσμα είναι αγεφύρωτο.