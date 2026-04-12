Τραμπ: Θα αποκλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα πλοία - Όποιος Ιρανός μάς επιτεθεί θα πεθάνει στην κόλαση

Λίγες ώρες μετά την αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όλων των πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ».

«Κάποια στιγμή, θα φτάσουμε σε μια βάση «ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΟΥΝ", αλλά το Ιράν δεν έχει επιτρέψει να συμβεί αυτό», έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Έχω επίσης δώσει εντολή στο Ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει τέλη στο Ιράν», συνέχισε. «Κανείς που πληρώνει παράνομα τέλη δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στην ανοιχτή θάλασσα».

