Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κυριακή με ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ρισκάροντας νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε μια προσπάθεια να εντείνει την πίεση προς το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Παρότι η Ουάσιγκτον απέφευγε έως τώρα να μπλοκάρει τη διέλευση ακόμη και του ιρανικού αργού, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται πλέον διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει το κρίσιμο αυτό γεωοικονομικό μοχλό.

Η απόφαση του Ιράν να κλείσει τα στενά για τη διέλευση πετρελαιοφόρων έχει προκαλέσει σοβαρή οικονομική ζημιά σε ορισμένες χώρες που εξαρτώνται από το αργό της Μέσης Ανατολής, ενώ έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών παγκοσμίως — συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γιατί, λοιπόν, ο Τραμπ θα ήθελε να αποκλείσει τα στενά, τα οποία ταυτόχρονα ζητεί να ανοίξουν ξανά;

Τα στενά δεν είναι τεχνικά κλειστά — το Ιράν επιτρέπει σταδιακά τη διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων με αντάλλαγμα διόδια που φτάνουν έως και τα 2 εκατ. δολάρια ανά πλοίο. Και, κυρίως, επιτρέπει στο δικό του πετρέλαιο να κινείται εντός και εκτός της περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Kpler, το Ιράν είχε καταφέρει να εξάγει κατά μέσο όρο 1,85 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως έως τον Μάρτιο — περίπου 100.000 βαρέλια περισσότερα την ημέρα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Με το κλείσιμο των στενών, ο Τραμπ θα μπορούσε να διακόψει μια βασική πηγή χρηματοδότησης της ιρανικής κυβέρνησης και των στρατιωτικών της επιχειρήσεων.

Πρόκειται για έναν μοχλό που η αμερικανική κυβέρνηση δίσταζε έως τώρα να χρησιμοποιήσει: αν αποκλειστούν τα στενά, ακόμη και για το ιρανικό πετρέλαιο, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν διεθνώς.

Γι’ αυτό το αμερικανικό ναυτικό επέτρεπε τη διέλευση ιρανικών δεξαμενόπλοιων, ώστε η ροή πετρελαίου από την περιοχή να συγκρατεί κάπως τις τιμές. Τον Μάρτιο, μάλιστα, οι ΗΠΑ χορήγησαν προσωρινή άδεια στο Ιράν να διαθέσει πετρέλαιο που βρισκόταν αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια.

Τώρα, ο Τραμπ ρισκάρει να ωθήσει ακόμη υψηλότερα τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσει την πίεση προς το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

