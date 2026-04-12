Γουίτκοφ και Κούσνερ παραμένουν στο Ισλαμαμπάντ για συνέχιση των συνομιλιών με το Ιράν

Αν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποχώρησε από το Ισλαμαμπάντ μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συνομιλίας, ωστόσο οι δύο σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παραμένουν για να συνεχίσουν τις συνομιλίες με την Τεχεράνη, όπως μεταδίδει το Al Arabiya.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες οι Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει πληροφοριών που μεταδίδονται από πακιστανικές πηγές, ζήτησαν από το Ιράν να παραδώσει την ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου, καθώς και να υπάρξει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δύο όροι που η ιρανική πλευρά δεν αποδέχθηκε, οδηγώντας τελικά στη διάρρηξη των συνομιλιών.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, είχε μεταβεί για απευθείας επαφές με την ιρανική πλευρά. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου και σε τετ α τετ μορφή από το 1979, γεγονός που είχε δημιουργήσει προσδοκίες για πιθανή πρόοδο.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, στο πολιτικό επίπεδο των αποφάσεων δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει συμφωνία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος φέρεται να υποστήριξε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η ιρανική πλευρά απάντησε ότι υπάρχει βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε συμφωνία.

Παρά την κατάρρευση των συνομιλιών, είχε προηγηθεί σημαντική προεργασία σε τεχνικό επίπεδο, με εμπειρογνώμονες και στελέχη και των δύο πλευρών, υπό πακιστανική μεσολάβηση, να καταγράφουν πρόοδο σε επιμέρους ζητήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις προβλέπεται να συνεχιστούν μόνο σε τεχνικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να έχει διαμορφωθεί σαφές πολιτικό πλαίσιο επανέναρξης.

موفدة العربية: ويتكوف وكوشنر ما يزالان في إسلام آباد لمواصلة المحادثات pic.twitter.com/p9g3TMGxfV — العربية (@AlArabiya) April 12, 2026

Reuters: Οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν

Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου υπενθύμισε ότι τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν «κόκκινη γραμμή» για την Τεχεράνη. Όπως δήλωσε ο Χατζί Μπαμπάι στο πρακτορείο Mehr και μεταδίδει το Reuters, τα Στενά του Ορμούζ τελούν εξ ολοκλήρου υπό ιρανικό έλεγχο και «τα διόδια του πρέπει να καταβάλλονται σε ριάλ».

Η συγκεκριμένη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος, από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του LNG, βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών και αποτέλεσε βασικό σημείο τριβής. Παράλληλα, ένταση προκάλεσε και η άρνηση της Τεχεράνης να εγκαταλείψει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ καλούνται πλέον «να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι».

Σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι πριν από τις διαπραγματεύσεις είχε επισημάνει πως το Ιράν προσήλθε με «καλή πίστη και βούληση», ωστόσο, λόγω της εμπειρίας του από τους δύο προηγούμενους πολέμους, «δεν είχε εμπιστοσύνη στην αντίπαλη πλευρά».

Όπως υποστήριξε, η ιρανική αντιπροσωπεία κατέθεσε προτάσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όμως η άλλη πλευρά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Τεχεράνης σε αυτόν τον γύρο συνομιλιών.

«Δεν θα σταματήσουμε ούτε για μια στιγμή τις προσπάθειές μας να εδραιώσουμε τα επιτεύγματα των σαράντα ημερών της εθνικής άμυνας του Ιράν», πρόσθεσε.