Στάρμερ από Ομάν: Πίεση για διατήρηση της εκεχειρίας και ελευθερία ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μίλησε με τον Σουλτάνο του Ομάν, την Αυτού Μεγαλειότητα Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ. Συζήτησαν τις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο και κάλεσαν και τις δύο πλευρές να βρουν διέξοδο. Συμφώνησαν ότι είναι κρίσιμο να συνεχιστεί η εκεχειρία και να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Αυτού Μεγαλειότητα ενημέρωσε για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε το Ομάν για τις προσπάθειες διάσωσης ναυτικών από πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο στην περιοχή.

Αναφερόμενος στις διεθνείς προσπάθειες για τον συντονισμό της ασφαλούς διέλευσης της ναυσιπλοΐας, ο βρετανός Πρωθυπουργός σημείωσε ότι, μετά τις συναντήσεις που συγκάλεσαν η Υπουργός Εξωτερικών και οι Βρετανοί στρατιωτικοί σχεδιαστές, οι εταίροι συνεχίζουν να εργάζονται για την αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια του Ομάν και ενημέρωσε για τη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ουκρανία στον τομέα της τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τόνισε ότι η τεχνογνωσία της Ουκρανίας ήταν καθοριστικής σημασίας για την περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ πρόσθεσε ότι η Ρωσία φαίνεται να συνεχίζει να στηρίζει την επιθετικότητα του Ιράν.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να έχουν νέα επικοινωνία σύντομα.