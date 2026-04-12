Πρέσβης Ισραήλ στις ΗΠΑ: Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ωσότου σπάσουν οι δεσμοί Ιράν - πληρεξουσίων

Για το Ισραήλ, αυτός ο πόλεμος «δεν θα τελειώσει μέχρι να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση μεταξύ του Ιράν και των πληρεξουσίων του», δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «απομένει ακόμη μία εβδομάδα για πιθανές (ειρηνευτικές) συνομιλίες» μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS, λίγες ώρες αφότου οι μαραθώνιες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία, ο Λάιτερ είπε ότι δεν πίστευε πως οι συνομιλίες θα «οδηγούσαν κάπου, αλλά ήταν σημαντικό να δοθεί μια ευκαιρία».

Παρόλα αυτά, επανέλαβε με έμφαση τη στήριξή του στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο.