Η Βρετανία δεν θα εμπλακεί σε κανέναν αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, μετά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν την υδάτινη οδό με τη βοήθεια συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι «δεν θα πάρει πολύ χρόνο για να καθαρίσουμε το Στενό» και ισχυρίστηκε ότι «πολλές χώρες πρόκειται να μας βοηθήσουν», προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα έθνη στέλνουν ναρκαλιευτικά.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προτείνει στο παρελθόν ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στο να καταστεί το Στενό του Ορμούζ ασφαλές για διέλευση, ενώ διαθέτει ήδη στην περιοχή συστήματα εξουδετέρωσης ναρκών και δυνατότητες κατά των drones.

Ωστόσο, στη βρετανική κυβέρνηση εκφράζονται ανησυχίες ότι η συμμόρφωση με την απαίτηση του Τραμπ για αποστολή πλοίων θα μπορούσε να κλιμακώσει την κρίση. Η προθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσει έναν ρόλο σε επιχειρήσεις ναρκαλιείας θεωρείται διακριτή από την πρόταση του Τραμπ για αποκλεισμό.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να «υποστηρίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, το οποίο απαιτείται επειγόντως για τη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας και του κόστους ζωής στη χώρα μας».

Πρόσθεσε επίσης: «Το Στενό του Ορμούζ δεν πρέπει να υπόκεινται σε διόδια. Εργαζόμαστε επειγόντως με τη Γαλλία και άλλους εταίρους για τη δημιουργία ενός ευρέος συνασπισμού για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».