Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει μια «μεγάλη» παγκόσμια οικονομική αναταραχή, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό με ενέργεια και ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι επιπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και το επόμενο έτος.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΝΤ, δήλωσε ότι η κλίμακα και η διάρκεια της διαταραχής θα καθορίσουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, προειδοποίησε όμως ότι οι επιπτώσεις είναι ήδη ευρέως διαδεδομένες.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή η κρίση είναι μεγάλη», δήλωσε η Γκεοργκίεβα σε συνέντευξή της στο CBS News.

Είπε ότι «το 13% του πετρελαίου και το 20% του φυσικού αερίου που θα είχαν διακινηθεί παγκοσμίως έχουν πλέον κολλήσει για πέντε εβδομάδες και συνεχίζουν να μετράνε. Πιστεύαμε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα επέστρεφε στον στόχο του 2%. Τώρα αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει κάπως», υπογραμμίζοντας την κλίμακα της διακοπής του εφοδιασμού.

Ο αντίκτυπος, είπε, είναι παγκόσμιος και άνισος. «Όλοι χρησιμοποιούν ενέργεια. Όλοι νιώθουν την πίεση της αύξησης των τιμών… και είναι ασύμμετρη. Επηρεάζει διαφορετικά τις διάφορες χώρες».

Οι χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας ή βρίσκονται κοντά στη ζώνη των συγκρούσεων υφίστανται το μεγαλύτερο βάρος, ενώ οι φτωχότερες χώρες με περιορισμένα αποθέματα αντιμετωπίζουν τη σοβαρότερη πίεση.

Πρόσθεσε ότι ορισμένες εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ενέργειας ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια για να ανακάμψουν πλήρως. «Θα χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια για να φτάσουν στην πλήρη δυναμικότητά τους», είπε, αναφερόμενη στις υποδομές φυσικού αερίου που υπέστησαν ζημιές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γεωργίεβα ανέφερε ότι ο αντίκτυπος ήταν σχετικά μέτριος σε σύγκριση με άλλες περιοχές, προειδοποίησε όμως ότι οι υψηλότερες τιμές ενδέχεται να καθυστερήσουν τις προσπάθειες για τον έλεγχο του πληθωρισμού.

«Όλοι νιώθουν το βάρος της αύξησης των τιμών», είπε, προσθέτοντας ότι το φαινόμενο αυτό λειτουργεί σαν «φόρος επί του εισοδήματός τους», ιδίως για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

Ανέφερε ότι το ΔΝΤ είχε προβλέψει βελτίωση της παγκόσμιας ανάπτυξης το 2026, αλλά ο πόλεμος πιθανότατα θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των προβλέψεων, ανάλογα με τη διάρκεια της σύγκρουσης και το πόσο γρήγορα θα ανακάμψει η παραγωγή.

Η κρίση, σημείωσε, έρχεται εν μέσω μιας σειράς παγκόσμιων κλυδωνισμών τα τελευταία χρόνια, αλλά η παγκόσμια οικονομία έχει δείξει μέχρι στιγμής ανθεκτικότητα.

Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ενεργούν με προσοχή, προτρέποντας τις κυβερνήσεις να αποφύγουν εμπορικούς περιορισμούς στα καύσιμα και να παρέχουν στοχευμένη στήριξη στους ευάλωτους πληθυσμούς.