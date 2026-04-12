Ιράν: Ουδείς ανέμενε συμφωνία με τις ΗΠΑ στις πρώτες συνομιλίες

Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγαν στο Πακιστάν.

«Ήταν προφανές εξαρχής ότι δεν έπρεπε να αναμένουμε ότι θα καταλήγαμε σε συμφωνία σε μόλις μια συνεδρία (διαπραγματεύσεων). Κανένας δεν το περίμενε» αυτό, είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ στην ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, αφού μεταδόθηκε η είδηση της αποτυχίας των συνομιλιών των δυο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μπαγαεΐ δήλωσε ακόμη «βέβαιος ότι οι επαφές μας με το Πακιστάν, όπως και με άλλους φίλους μας στην περιοχή, θα συνεχιστούν».