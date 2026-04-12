Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου: Το Ιράν εκβιάζει με τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θεμελιωδώς διαφορετικές ερμηνείες για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, γεγονός που αναμένεται να συνεχίσει τις τριβές ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναφέρει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «το Ιράν εκβιάζει» με τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως αναφέρει:

Το Ιράν επιδιώκει μια ολοκληρωμένη συμφωνία που θα τερματίσει την απειλή πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια πιο περιορισμένη συμφωνία, επικεντρωμένη στον τρέχοντα πόλεμο.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και με τη συμμετοχή του Ειδικού Απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, φαίνεται να προωθεί μια στενή και εξειδικευμένη διαπραγμάτευση. Αυτή επικεντρώνεται σε μηχανισμούς αποκλιμάκωσης γύρω από το Στενό του Ορμούζ, καθώς και σε δευτερεύοντα ζητήματα, όπως οι κρατούμενοι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Ιράν αξιοποιεί την ύπαρξη άγνωστου αριθμού ναρκών που έχει τοποθετήσει στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να αναγκάζει τα πλοία να χρησιμοποιούν τα ιρανικά χωρικά ύδατα για τη διέλευσή τους. Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να αποσπά οικονομικά οφέλη από τη διέλευση των πλοίων, ενώ βρίσκονται εντός των χωρικών του υδάτων.

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, συνιστά παράνομη «απάτη προστασίας» βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το Ιράν φέρεται να έχει σχεδιάσει αυτή τη συμπεριφορά με στόχο τη διατάραξη της παγκόσμιας οικονομίας και την άσκηση πίεσης για παραχωρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, το Ιράν έχει προειδοποιήσει εμπορικά πλοία για πιθανή ύπαρξη ναρκών σε «επικίνδυνη περιοχή» έκτασης 1.394 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο Πορθμό, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων λωρίδων που χρησιμοποιούνται για τη διέλευση.

Η τρέχουσα εκεχειρία εκτιμάται ότι δίνει στο Ιράν τη δυνατότητα να αναδιοργανώσει την πυραυλική του δύναμη και να ανακάμψει από την προσωρινή αποδυνάμωση που προκάλεσαν οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είχαν περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες του Ιράν, διαταράσσοντας τη διοίκηση και τον έλεγχο και μειώνοντας την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ISW-CTP.

Παράλληλα, ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να αναρρώνει από σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο και τα πόδια, οι οποίοι προκλήθηκαν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο συγκρότημα της ανώτατης ηγεσίας στην επαρχία της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters, η επίθεση προκάλεσε σοβαρές κακώσεις στο πρόσωπο και τραυματισμούς στα κάτω άκρα.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες από υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ενδέχεται να βοηθά το Ιράν στην αποκατάσταση τμημάτων των αντιαεροπορικών του δυνατοτήτων. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι επίκειται παράδοση φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων μέσα στις επόμενες εβδομάδες.