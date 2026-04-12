IDF: Κατέστρεψαν εργαστήριο κατασκευής βομβών στη Δυτική Όχθη (vids)

Στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού κατέστρεψαν ένα εργαστήριο κατασκευής βομβών κατά τη διάρκεια επιδρομής το Σαββατοκύριακο στο στρατόπεδο Τουλκάρεμ της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τον στρατό.
Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα στρατεύματα πραγματοποίησαν έφοδο στο χώρο την Παρασκευή μετά από «ενδείξεις των μυστικών υπηρεσιών».
Οι στρατιώτες βρήκαν περίπου 200 αυτοσχέδιες βόμβες και άλλους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κατασκευασμένους από πυροσβεστήρες, μαζί με φιάλες αερίου και περίπου 50 κιλά εκρηκτικού υλικού, σύμφωνα με τον στρατό.
חומרים לייצור מטענים רבי עוצמה וחומרי נפץ: כוחות צה״ל מחטיבת אפרים ולוחמי יהל״ם הרסו מעבדה להכנת מטענים במחנה טולכרם— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 12, 2026
בעקבות אינדיקציה מודיעינית, כוחות צה"ל איתרו והרסו שלשום מעבדה להכנת מטענים במחנה טולכרם שבחטיבת אפרים.
במסגרת הפעילות, הכוחות איתרו במעבדה מגוון אמצעי לחימה… pic.twitter.com/U3I2RWv9cf