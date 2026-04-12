IDF: Κατέστρεψαν εργαστήριο κατασκευής βομβών στη Δυτική Όχθη (vids)

Στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού κατέστρεψαν ένα εργαστήριο κατασκευής βομβών κατά τη διάρκεια επιδρομής το Σαββατοκύριακο στο στρατόπεδο Τουλκάρεμ της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα στρατεύματα πραγματοποίησαν έφοδο στο χώρο την Παρασκευή μετά από «ενδείξεις των μυστικών υπηρεσιών».

Οι στρατιώτες βρήκαν περίπου 200 αυτοσχέδιες βόμβες και άλλους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κατασκευασμένους από πυροσβεστήρες, μαζί με φιάλες αερίου και περίπου 50 κιλά εκρηκτικού υλικού, σύμφωνα με τον στρατό.