Τραμπ στο Fox News: Πολύ φιλικές οι συνομιλίες με Ιράν και Πακιστάν, αλλά «κόλλησαν» στα πυρηνικά (vids)

Οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στο Ισλαμαμπάντ ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία, με βασικό σημείο διαφωνίας το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παράλληλα προανήγγειλε αυστηρότερη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στις πετρελαϊκές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ και ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες αποστέλλουν ναρκοθηρευτικά στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Πακιστάν ήταν «πολύ φιλικές», σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον εξασφάλισε «σχεδόν κάθε σημείο που χρειαζόταν» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές τελικά δεν καρποφόρησαν, καθώς η Τεχεράνη δεν μπόρεσε να δεσμευτεί στην εγκατάλειψη των πυρηνικών της φιλοδοξιών.

Μιλώντας στην εκπομπή του Fox News «Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo», ο Τραμπ ανέφερε ότι «προς το τέλος οι συνομιλίες έγιναν πολύ φιλικές και πήραμε σχεδόν κάθε σημείο που χρειαζόμασταν, εκτός από το γεγονός ότι αρνούνται να εγκαταλείψουν την πυρηνική τους φιλοδοξία».

«Και ειλικρινά, για μένα, αυτό ήταν μακράν το πιο σημαντικό σημείο», πρόσθεσε.

We had very intensive negotiations, and toward the end it got very friendly.



We got just about every point we needed, except for the fact that they refuse to give up their nuclear ambitions.



«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στο Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε όσους θέλει ή να το στερεί από όσους δεν θέλει. Θα είναι όλα ή τίποτα», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

We are not going to let Iran make money on selling oil to people they like or not selling it to people they don’t like.



Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αμερικανικά ναρκοθηρευτικά επιχειρούν ήδη στην περιοχή, ενώ θα ενισχυθούν τόσο με πιο σύγχρονα υποβρύχια συστήματα όσο και με συμβατικά μέσα.

«Έχουμε ναρκοθηρευτικά εκεί. Διαθέτουμε πλέον εξαιρετικά προηγμένα υποβρύχια ναρκοθηρευτικά, τελευταίας τεχνολογίας, αλλά φέρνουμε επίσης και πιο παραδοσιακά ναρκοθηρευτικά», είπε ο Τραμπ.

«Όπως το καταλαβαίνω, το Ηνωμένο Βασίλειο και μερικές ακόμα χώρες στέλνουν ναρκοθηρευτικά», σημείωσε σχετικά με την αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ για τον καθαρισμό τους από τις νάρκες που τοποθέτησαν οι Φρουροί της Επανάστασης κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «χθες, πιθανότατα είδατε πως στείλαμε δύο εξαιρετικά προηγμένα, ολοκαίνουργια αντιτορπιλικά ακριβώς στη μέση των Στενών και κανείς δεν έκανε τίποτα εναντίον μας».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεχνολογία που επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό της προέλευσης οποιασδήποτε επίθεσης.

«Ακολουθούμε το όπλο προς τα πίσω, εντοπίζουμε από πού εκτοξεύθηκε και πλήττουμε εκείνους που βρίσκονται στην άλλη πλευρά, κυριολεκτικά μέσα σε τρία λεπτά. Η τεχνολογία είναι απίστευτη», είπε.

ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε ότι το Ιράν θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και θα αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους.

«Προβλέπω ότι θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν ό,τι θέλουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «δεν έχει κανένα χαρτί».

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε επίσης την ιδιαίτερα σκληρή προειδοποίηση που είχε απευθύνει την περασμένη εβδομάδα, όταν είχε δηλώσει ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα επανέλθει ποτέ», υποστηρίζοντας ότι αυτή ακριβώς η φράση ήταν που οδήγησε το Ιράν πίσω στο τραπέζι των συνομιλιών.

«Αυτή η δήλωση τούς έφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεν το έχουν εγκαταλείψει», είπε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης μετά την αποτυχία των συνομιλιών στο Πακιστάν, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι θα μπορούσε να πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο.

«Θα μπορούσα να εξουδετερώσω το Ιράν μέσα σε μία ημέρα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι «μέσα σε μία ώρα» οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταστρέψουν τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Όπως είπε, ένα τέτοιο πλήγμα θα απαιτούσε έως και δέκα χρόνια για να αποκατασταθεί, ενώ πρόσθεσε ότι στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται και οι γέφυρες της χώρας.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή στις υποδομές της χώρας.

«Έχουμε ουσιαστικά εξαλείψει ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, από τους πιθανούς στόχους που απομένουν ξεχωρίζουν οι υδάτινες υποδομές, σημειώνοντας ότι «το μόνο που έχει απομείνει πραγματικά είναι το νερό, το οποίο θα ήταν πολύ καταστροφικό να πληγεί».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ακόμη ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει «ορισμένες ακόμη μονάδες παραγωγής πυραύλων», τονίζοντας πως οι αμερικανικές υπηρεσίες γνωρίζουν τη θέση «κάθε μίας από αυτές».

«Έχουμε ακόμη και άλλους στόχους», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.