Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Διπλωματικός «πυρετός» επικρατεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν, όπου έχουν στραφεί τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς η ιρανική αντιπροσωπεία και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, θα παρευρεθούν στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος, οι οποίες αναμένεται να κρίνουν την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.

Μάλιστα, ενόψει των συνομιλιών έχουν παρθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Πακιστάν, καθώς τουλάχιστον 10.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας, Σαμμπάζ Σαρίφ, κάλεσε τον λαό να προσευχηθεί για ευτυχή κατάληξη και ειρήνη.

Την ίδια ώρα, σε δηλώσεις του έξω από το Air Force, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα «ανοίξουν σύντομα» και πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να επιβάλλει διόδια για τη διέλευση των πλοίων.

Παράλληλα, οι Times of Israel γράφουν ότι συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη στην Ουάσινγκτον.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Κρίσιμες συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος: Ιρανοί αξιωματούχοι έφτασαν στο Πακιστάν για τις ιδιαίτερα αναμενόμενες διαπραγματεύσεις του Σαββάτου με τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα επαναλάβει και θα εντείνει τα αμερικανικά πλήγματα εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, ενώ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν χαρακτήρισε αυτό το Σαββατοκύριακο ως μια «στιγμή που θα κρίνει τα πάντα».

Σύγκρουση στον Λίβανο: Οι μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ απειλούν να εκτροχιάσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Λιβανέζοι και Ισραηλινοί διπλωμάτες συνομίλησαν σήμερα και θα συναντηθούν στις ΗΠΑ την Τρίτη.

Ελάχιστα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα κρίσιμα φορτία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, παρά την εκεχειρία.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν κατά την 42η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

07:30 Ο Λίβανος ανακοινώνει ότι θα γίνουν συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ την Τρίτη

Η λιβανική προεδρία ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι την Τρίτη προγραμματίζεται συνάντηση αντιπροσωπειών του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο, με την ισραηλινή κυβέρνηση από την άλλη να αποκλείει εξ ορισμού συνομιλίες με την Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Συμφωνήθηκε να οργανωθεί μια πρώτη συνάντηση την Τρίτη (14η Απριλίου) μια πρώτη συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να συζητηθεί η κήρυξη ανακωχής και η ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Λίβανο και στο Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ», κατά την ανακοίνωση.

07:14 Κρίσιμες συνομιλίες στο Πακιστάν: Με αποστολή 71 μελών το Ιράν στο τραπέζι με τις ΗΠΑ

Η ιρανική αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ αποτελείται από 71 άτομα, μεταξύ των οποίων διαπραγματευτές, τεχνικοί εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και στελέχη ασφαλείας, μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό πρακτορείο Tasnim.

Επικεφαλής της αποστολής είναι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ενώ σε αυτήν συμμετέχει και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το Tasnim.

«Δεδομένης της πολυπλοκότητας και της υψηλής ευαισθησίας των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η ιρανική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει όχι μόνο τους βασικούς διαπραγματευτές αλλά και τεχνικές και εξειδικευμένες επιτροπές για τις αναγκαίες διαβουλεύσεις», ανέφερε το δημοσίευμα.

06:34 Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες καλεί τις ΗΠΑ και το Ιράν να αδράξουν τη διπλωματική ευκαιρία

Πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στο Πακιστάν, ενόψει των οποίων ούτε η μια ούτε η άλλη πλευρά κρύβει τη δυσπιστία της, ο Γενικός Γραμματέας του ΗΠΑ Αντόνιο Γκουτέρες παρότρυνε τις δυο χώρες, ορκισμένους εχθρούς, να αδράξουν την ευκαιρία να κλείσουν συμφωνία που θα βάλει διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Γκουτέρες κρίνει πως τα μέρη πρέπει να αξιοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις αυτές, να δείξουν «καλή πίστη» και να κινηθούν πως «διαρκή και συνολική συμφωνία» που θα επιτρέψει «αποκλιμάκωση των εντάσεων» και θα «προλαμβάνει την επάνοδο στις εχθροπραξίες», ανέφερε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

05:57 New York Times:Το Ιράν δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως τα Στενά γιατί δεν μπορεί να βρει όλες τις νάρκες που τοποθέτησε



02:30 Ιρανικοί πύραυλοι χτυπούν εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ

⚡️ Scenes shown for the first time of the moment Iranian missiles fell on energy and liquefied gas facilities in Qatar pic.twitter.com/Woky4PtgJl — Middle East Observer (@ME_Observer_) April 10, 2026

01:53 Σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ

Σειρήνες προειδοποίησης για ρουκέτες ηχούν στην πόλη Σαφέντ του βόρειου Ισραήλ. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις σε δύο πόλεις στο νότιο Λίβανο και συγκεκριμένα στην Μπιγιάδα, η οποία απέχει μόλις οκτώ χιλιόμετρα από την Τύρο και στη Σαμάα.

01:24 Γκαλιμπάφ: Έτοιμοι για συμφωνία αν οι ΗΠΑ αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του Ιράν

Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία αν οι ΗΠΑ αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη έχει «καλή θέληση αλλά δεν εμπιστεύεται τις ΗΠΑ».



01:15 Axios: ΗΠΑ και Λίβανος ζήτησαν από το Ισραήλ να «παύσει» τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ

Η κυβέρνηση του Λιβάνου και η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησαν από το Ισραήλ να κάνει μια «παύση» στις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πριν από την έναρξη των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios την Παρασκευή, επικαλούμενος δύο πηγές.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την είδηση.

01:03 Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες προειδοποίησης για ρουκέτες στα σύνορα με τον Λίβανο

Σειρήνες προειδοποίησης ηχούν σε αρκετές κοινότητες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της Κιριάτ Σμόνα, καθώς η Χεζμπολάχ φαίνεται να εκτοξεύει ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ.

00:35 Το Ισραήλ απορρίπτει την εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, δήλωσε στον Λιβανέζο ομόλογό του κατά τη διάρκεια της πρώτης τηλεφωνικής τους επικοινωνίας νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να σταματήσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ, ακόμη και ενώ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο.

«Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου, παρουσία του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Λίβανο και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Ισραήλ συμφώνησε να ξεκινήσει επίσημες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις την ερχόμενη Τρίτη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λάιτερ.

«Το Ισραήλ αρνήθηκε να συζητήσει κατάπαυση του πυρός με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει να επιτίθεται στο Ισραήλ και αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών», προσθέτει.

Οι ΗΠΑ φέρονται να προτρέπουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πριν από την πρώτη δημόσια συνάντηση μεταξύ απεσταλμένων από την Ιερουσαλήμ και τη Βηρυτό την Τρίτη. Ο Λίβανος έχει υποστηρίξει ότι η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη συνάντηση.

00:22 Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «σχετικά σύντομα»

Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «σχετικά σύντομα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One προκειμένου να μεταβεί σε μια κομματική εκδήλωση στη Σάρλοτσβιλ, της Βιρτζίνια.

Ερωτηθείς για το πώς θα μοιάζει μια καλή συμφωνία, απάντησε: «Χωρίς πυρηνικά όπλα, αυτό είναι το 99% της υπόθεσης». «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα δούμε πώς θα καταλήξουν όλα», πρόσθεσε.

Αναφορικά δε με τα Στενά του Ορμούζ, είπε: «Αυτά θα ανοίξουν αυτόματα... εμείς δεν χρησιμοποιούμε τα Στενά, άλλες χώρες τα χρησιμοποιούν. Θα ανοίξουν σχετικά σύντομα».

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει εφεδρικό σχέδιο, απάντησε: «Δεν χρειαζόμαστε εφεδρικό σχέδιο... τους χτυπήσαμε σκληρά, ο στρατός μας είναι καταπληκτικός».

Reporter: What is your backup plan if there is no deal?



Trump: You don’t need a backup plan. pic.twitter.com/mfJ0dbzjzV — Clash Report (@clashreport) April 10, 2026

00:20 Οι διαπραγματεύσεις του Σαββάτου αναμένεται να περιλαμβάνουν έμμεσες και άμεσες συνομιλίες

Οι διαπραγματεύσεις υψηλού διακυβεύματος που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να είναι τόσο έμμεσες όσο και άμεσες, όπως δήλωσαν στο CNN ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή από το Πακιστάν.

Σύμφωνα με την τοπική πηγή, οι δύο πλευρές πιθανότατα θα συμφωνήσουν στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών και στη συνέχεια αναμένεται να προχωρήσουν σε απευθείας συζητήσεις αργότερα την ίδια μέρα.

Οι προηγούμενοι γύροι συνομιλιών ήταν σε μεγάλο βαθμό έμμεσοι, μέσω μεσολαβητών από το Ομάν, αν και υπήρξαν κάποιες άμεσες επαφές κατά τη διάρκεια των πυρηνικών διαπραγματεύσεων την περασμένη άνοιξη.

Ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, μέλος της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας, είχε επίσης άμεση επαφή με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος θα βρίσκεται στο Πακιστάν ως μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας.

00:12 Την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν

Την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, αναφέροντας ότι οι αξιωματούχοι έγιναν δεκτοί από τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ, και άλλους υψηλόβαθμους Πακιστανούς αξιωματούχους.

Το Πακιστάν δήλωσε ότι ελπίζει οι πλευρές να συνεργαστούν με εποικοδομητικό πνεύμα και επανέλαβε την επιθυμία του να «συνεχίσει να διευκολύνει τις πλευρές στην επίτευξη μίας μόνιμης και βιώσιμης λύσης στη σύγκρουση».