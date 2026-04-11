Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά το Ιράν υπό την ηγεσία μου - Ο Ερντογάν «σφαγιάζει» τους Κούρδους (vid)

Την πρόθεση του Ισραήλ να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και των συμμάχων του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν και των συμμάχων του, σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στην πλατφόρμα X, η οποία περιλάμβανε επίσης αιχμές κατά του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Το Ισραήλ υπό την ηγεσία μου θα συνεχίσει να πολεμά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους πληρεξούσιούς του, αντίθετα με τον Ερντογάν που τους καλοδέχεται και έσφαξε τους δικούς του Κούρδους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

Israel under my leadership will continue to fight Iran’s terror regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026

«Η εκστρατεία κατά του Ιράν «δεν έχει τελειώσει»

Στο ίδιο πλαίσιο, σε διάγγελμά του προς τον ισραηλινό λαό, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι «η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει ολοκληρωθεί», παρά το γεγονός ότι, όπως τόνισε, «έχουμε πετύχει ιστορικά επιτεύγματα».

Παράλληλα, παρουσιάζοντας χάρτη της Μέσης Ανατολής όπου ο ιρανικός άξονας αποτυπώνεται με κόκκινο χρώμα, υποστήριξε ότι «ήθελαν να μας στραγγαλίσουν, και εμείς τους στραγγαλίζουμε». «Τους πλήξαμε, αλλά απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμη ότι πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του διασφαλίζοντας πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι μεταξύ άλλων προέβη στην έγκριση μυστικών επιχειρήσεων για να καθυστερήσει αυτό το ενδεχόμενο, ενώ σημείωσε ότι είχε προειδοποιήσει τη διεθνή κοινότητα για τον κίνδυνο. «Αλλά ο κόσμος δεν ήθελε να ακούσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Νετανιάχου καυχήθηκε ότι το Ισραήλ «έσπασε το φράγμα του φόβου» πλήττοντας το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

«Το Ιράν θα είχε ήδη πυρηνικά όπλα αν δεν είχαμε επιτεθεί»

Το Ισραήλ αποφάσισε να προχωρήσει σε πολεμική κλιμάκωση κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, καθώς - όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός - η Τεχεράνη «βρισκόταν πολύ κοντά στην κατασκευή πυρηνικών όπλων» και στην απόκτηση δυνατότητας παραγωγής χιλιάδων πυραύλων.

Όπως υποστήριξε, εάν το Ισραήλ δεν είχε εξαπολύσει δύο επιθέσεις κατά του Ιράν τον τελευταίο χρόνο, η Ισλαμική Δημοκρατία «θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα».

Ο ίδιος ανέφερε ότι ήδη από πέρυσι υπήρχαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν προετοιμαζόταν να μετατρέψει το εμπλουτισμένο ουράνιό του σε πυρηνικό όπλο. «Μόλις λάβαμε αυτές τις πληροφορίες, αναλάβαμε δράση», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, λίγους μήνες αργότερα προέκυψαν νέες πληροφορίες που έδειχναν ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε να επεκτείνει τα πυραυλικά και πυρηνικά της προγράμματα, μεταφέροντάς τα βαθιά στο υπέδαφος.

Όπως δήλωσε, στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Το Βρυχηθμό του Λιονταριού», το Ισραήλ εξουδετέρωσε οκτώ πυρηνικούς επιστήμονες που εμπλέκονταν στην οπλοποίηση, ενώ κατέστρεψε τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Αράκ, καθώς και γραμμές παραγωγής φυγοκεντρητών και ουρανίου. «Καταφέραμε να συντρίψουμε το πυρηνικό της πρόγραμμα, να συντρίψουμε το πυραυλικό της πρόγραμμα», κατέληξε.

«Η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να κατακτήσει τη Γαλιλαία»

Αναφερόμενος στην καταπολέμηση των πληρεξουσίων του Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας στη Γάζα, τη Συρία και τον Λίβανο. «Θα αντιμετωπίσουμε» τη Χαμάς στη Γάζα, υπογραμμίζει.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να αντιμετωπίζει και τους πυραύλους που διατηρεί η Χεζμπολάχ. Όπως τόνισε, η Χεζμπολάχ σχεδίαζε επίσης «χιλιάδες τρομοκράτες της δύναμης Ραντβάν να φτάσουν κρυφά στα σύνορα, να εισβάλουν και να κατακτήσουν τη Γαλιλαία».

«Ακόμη τους πολεμάμε, δεν έχει τελειώσει τίποτα», τόνισε.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ακόμη ότι ο Λίβανος ζήτησε από το Ισραήλ, επανειλημμένα τον τελευταίο μήνα, να ξεκινήσουν άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες. «Το ενέκρινα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι τίθενται δύο όροι: ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η σύναψη μιας «πραγματικής ειρηνευτικής συμφωνίας» με διάρκεια στον χρόνο.

Τέλος, σημείωσε ότι και άλλες χώρες προσεγγίζουν το Ισραήλ, ενώ έκανε λόγο για ιρανική προπαγάνδα που υποβαθμίζει τα επιτεύγματα της χώρας, επισημαίνοντας ότι «αντηχεί στα μέσα ενημέρωσής μας, όπως και η προπαγάνδα των πολιτικών μας αντιπάλων αντηχεί στο Ιράν».