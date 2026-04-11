Ο Γκουτέρες καλεί τις ΗΠΑ και το Ιράν να αδράξουν τη διπλωματική ευκαιρία στο Πακιστάν

Πριν από τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στο Πακιστάν, ενόψει των οποίων ούτε η μια ούτε η άλλη πλευρά κρύβει τη δυσπιστία της, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες παρότρυνε τις δυο χώρες, ορκισμένους εχθρούς, να αδράξουν την ευκαιρία να κλείσουν συμφωνία που θα βάλει διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Γκουτέρες κρίνει πως τα μέρη πρέπει να αξιοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις αυτές, να δείξουν «καλή πίστη» και να κινηθούν πως «διαρκή και συνολική συμφωνία» που θα επιτρέψει «αποκλιμάκωση των εντάσεων» και θα «προλαμβάνει την επάνοδο στις εχθροπραξίες», ανέφερε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Στις συνομιλίες που σχεδιάζεται να γίνουν σήμερα στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Ωστόσο δεν είναι και δεν αναμένεται να γίνει σαφές την τελευταία στιγμή αν η ιρανική αντιπροσωπεία θα διεξαγάγει πράγματι διαπραγματεύσεις, καθώς η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η παράταση των εχθροπραξιών στον Λίβανο θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, καταρχήν για δύο εβδομάδες.

Της μεγάλης ιρανικής αντιπροσωπείας που ταξίδεψε στο Ισλαμαμπάντ ηγείται ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ενώ παρών είναι επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ που απαιτούν οι Αμερικανοί, το ποια θα είναι η συνέχεια στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν, το ιρανικό πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, οι διεθνείς κυρώσεις, το πάγωμα ιρανικών πόρων, οι επανορθώσεις που απαιτεί η Τεχεράνη για τον πόλεμο συγκαταλέγονται στα πιο ακανθώδη ζητήματα που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι, με τις δυο θέσεις των δυο πλευρών για αυτά και άλλα ζητήματα να βρίσκονται ακόμη σε πολύ μεγάλη απόσταση.