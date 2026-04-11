CENTCOM: Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιχείρηση καθαρισμού των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες

Οι αμερικανικές δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης (U.S. Central Command (CENTCOM)) ανακοίνωσαν την έναρξη επιχειρήσεων που στοχεύουν στη δημιουργία συνθηκών για την απομάκρυνση ναρκών από το στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 11 Απριλίου, δύο αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το USS Frank E. Peterson (DDG 121) και το USS Michael Murphy (DDG 112), πραγματοποίησαν διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Όπως αναφέρεται, στόχος της επιχείρησης είναι η πιθανή αποναρκοθέτηση της περιοχής, καθώς εκτιμάται ότι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στο παρελθόν από στοιχεία των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ενδέχεται να απειλούν τη θαλάσσια κυκλοφορία.

«Σήμερα ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου ασφαλούς διαύλου και σύντομα θα τον διαθέσουμε στη ναυτιλιακή κοινότητα, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή του εμπορίου», δήλωσε ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Brad Cooper.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σημεία παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο ποσοστό των διεθνών μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι αμερικανικές αρχές τονίζουν ότι η επιχείρηση έχει στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της σταθερότητας στην περιοχή, η οποία θεωρείται κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με την U.S. Central Command (CENTCOM), στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενταχθούν στην αποστολή και πρόσθετες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων υποβρύχιων drones και εξειδικευμένου εξοπλισμού ανίχνευσης ναρκών.