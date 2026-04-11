Έφτασε ο Βανς στο Ισλαμαμπάντ: Οι τρεις φάσεις των συζητήσεων σε έντονο κλίμα καχυποψίας (vids)

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς έφθασε σήμερα στο Πακιστάν, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύστερα από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.

Ο Τζέι Ντι Βανς προσγειώθηκε σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ -- που έχει μετατραπεί σχεδόν σε «πόλη-φάντασμα» λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας -- για να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Έγινε δεκτός από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ κατά την άφιξή του στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν.

Επικεφαλής μιας αποστολής περισσοτέρων των 70 ανθρώπων, ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έφθασε χθες βράδυ στο Πακιστάν.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, το χρονοδιάγραμμα των οποίων δεν είναι γνωστό, κάθε πλευρά απηύθυνε τις δικές της προειδοποιήσεις.

Αμοιβαία δυσπιστία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Γαλιμπάφ κατά την άφιξή του στο Ισλαμαμπάντ. Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατέληγαν πάντα σε «αποτυχίες και αθετημένες υποσχέσεις», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά του, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει «παιχνίδια» με την Ουάσινγκτον. «Εάν επιχειρήσουν να παίξουν μαζί μας, θα δουν ότι η δική μας διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι τόσο δεκτική», δήλωσε. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «θα προσπαθήσει να διεξάγει θετικές διαπραγματεύσεις».

Οι τρεις φάσεις των διαπραγματεύσεων

Στην πρώτη φάση οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν θα πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διμερείς συναντήσεις με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, ο οποίος ενεργεί ως κύριος μεσολαβητής.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, για τις 13:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ της αποστολής του Ιράν και του Πακιστανού πρωθυπουργού.

Στην επόμενη φάση θα ξεκινήσουν έμμεσες διαπραγματεύσεις, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν τα αιτήματα και τις θέσεις τους μέσω του διαμεσολαβητικού διαύλου του Πακιστάν, και όχι απευθείας.

Η τρίτη φάση δεν θα είναι υποχρεωτική. Εάν σημειωθεί εποικοδομητική πρόοδος οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών θα προχωρήσουν σε απευθείας, πρόσωπο με πρόσωπο, διαπραγματεύσεις. Μέχρι τότε οι δύο αντιπροσωπείες θα είναι σε ξεχωριστές αίθουσες.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός ως κομβικό πρόσωπο στις διαπραγματεύσεις

Όπως και ο βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Σε απάντηση στην ειλικρινή μου πρόσκληση, ηγέτες των δύο χωρών θα έλθουν στο Ισλαμαμπάντ όπου θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για την εδραίωση της ειρήνης», δήλωσε ο Σαρίφ χθες σε διάγγελμά του προς τον πακιστανικό λαό.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Επανέλαβε επίσης την επιθυμία του Ισλαμαμπάντ να συνεχίζει να διευκολύνει τις πλευρές να επιτύχουν μια «βιώσιμη και με διάρκεια λύση στη σύγκρουση», σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.