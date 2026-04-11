Επικοινωνία Μακρόν - Πεζεσκιάν για την κατάπαυση του πυρός στη Μ. Ανατολή

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο Χ πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επισημαίνοντάς του τη σημασία της αποκλιμάκωσης της τρέχουσας κατάστασης μέσω των συνομιλιών στο Πακιστάν.

«Τόνισα την ανάγκη το Ιράν να αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, κάτι στο οποίο η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλλει. Επέμεινα στη σημασία του πλήρους σεβασμού της εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», ανέφερε ο Μακρόν στην ανάρτησή του.

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε επίσης με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τον οποίο συμφώνησαν «να παραμείνουν σε στενή επαφή» ώστε «να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση» και την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Μακρόν υπενθύμισε και σε αυτήν την επικοινωνία ότι η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να γίνει σεβαστή και να συμπεριλάβει, χωρίς καθυστερήσεις, και τον Λίβανο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε για το ίδιο θέμα και με τον Τούρκο ομόλογό του, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υπενθύμισε ότι η Άγκυρα «στηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η τουρκική προεδρία.

Σχετικά με τον Λίβανο, ο Τούρκος πρόεδρος εκτίμησε επίσης «ότι δεν πρέπει να αφεθεί περιθώριο για πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την κατάπαυση του πυρός» σε αυτή τη χώρα, η οποία δέχθηκε αυτή την εβδομάδα βομβαρδισμούς από το Ισραήλ ως απάντηση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Μετά την εκεχειρία, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον διαφωνούν σχετικά με το ζήτημα της συμπερίληψης του Λιβάνου σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει εκεί τον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ.

Όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, όπου ανακοινώθηκε μια σύντομη κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία για το Πάσχα από το απόγευμα σήμερα μέχρι αύριο Κυριακή, ο Μακρόν δήλωσε στον Ερντογάν ότι επιθυμεί «να συμβάλει στην αναζήτηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να είναι σύμφωνη με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να στηρίζεται σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».