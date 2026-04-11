CNN: Ενδείξεις ότι η Κίνα ετοιμάζει αποστολή όπλων στο Ιράν μέσω τρίτων χωρών

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Κίνα ετοιμάζεται να παραδώσει νέα συστήματα αεράμυνας στο Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση των πρόσφατων αξιολογήσεων.

Συγκεκριμένα, συμφωνά με πηγές του CNN, μια τέτοια κίνηση θα θεωρούνταν ιδιαίτερα προκλητική, δεδομένου ότι το Πεκίνο έχει δηλώσει πως συνέβαλε στη διαμεσολάβηση για την εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας που ανέστειλε τον πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου μήνα για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Οι ίδιες πληροφορίες υπογραμμίζουν ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να αξιοποιεί την εκεχειρία ως ευκαιρία για να αναπληρώσει ορισμένα οπλικά της συστήματα με τη βοήθεια βασικών ξένων εταίρων.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Πεκίνο επιχειρεί να διοχετεύσει τις αποστολές μέσω τρίτων χωρών, ώστε να αποκρύψει την πραγματική τους προέλευση.

Τα συστήματα που ετοιμάζεται να μεταφέρει η Κίνα είναι φορητοί αντιαεροπορικοί πύραυλοι ώμου (MANPADS), οι οποίοι, σύμφωνα με τις πηγές, αποτέλεσαν ασύμμετρη απειλή για αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που πετούσαν σε χαμηλό ύψος κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ξανά αυτόν τον ρόλο αν καταρρεύσει η εκεχειρία.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι «η Κίνα δεν έχει παράσχει ποτέ όπλα σε καμία πλευρά της σύγκρουσης» και χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες ανακριβείς.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, «ως υπεύθυνη μεγάλη δύναμη, η Κίνα τηρεί σταθερά τις διεθνείς της υποχρεώσεις» και κάλεσε τις ΗΠΑ να αποφύγουν «αβάσιμες κατηγορίες» και κινήσεις εντυπωσιασμού.

Πηγές ανέφεραν ότι κινεζικές εταιρείες συνεχίζουν να πωλούν στο Ιράν τεχνολογία διπλής χρήσης υπό καθεστώς κυρώσεων, η οποία επιτρέπει στη χώρα να συνεχίζει την παραγωγή όπλων και να βελτιώνει τα συστήματα πλοήγησής της. Ωστόσο, η άμεση μεταφορά οπλικών συστημάτων από το κινεζικό κράτος θα σηματοδοτούσε ένα νέο επίπεδο υποστήριξης.

Οι σχέσεις του Ιράν με την Κίνα και τη Ρωσία παραμένουν διαχρονικά ισχυρές τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.