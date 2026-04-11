Το Ιράν αδυνατεί να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, καθώς δεν είναι σε θέση να εντοπίσει και να απομακρύνει όλες τις νάρκες που το ίδιο τοποθέτησε στη θαλάσσια οδό κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στους New York Times.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι φαινομενικά ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές μέσα από τα ναρκοπέδια που υπέδειξαν οι Φρουροί της Επανάστασης είναι περιορισμένες, εξαιτίας της πρόχειρης και απρόσεκτης ναρκοθέτησης των Στενών από την Τεχεράνη.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν δεν διαθέτουν τις αναγκαίες δυνατότητες για την εξουδετέρωση ναυτικών ναρκών. Ορισμένες από αυτές, μάλιστα, εκτιμάται ότι μπορούν να παρασυρθούν από τα ρεύματα, ενώ παραμένει ασαφές αν η Τεχεράνη κατέγραψε με ακρίβεια κάθε νάρκη που τοποθέτησε στη θαλάσσια οδό.

Οι ΗΠΑ είχαν υποστηρίξει ότι τα Στενά είχαν ήδη ανοίξει από την Τετάρτη, διαψεύδοντας αναφορές ότι το Ιράν συνέχιζε να καθυστερεί σημαντικό μέρος της θαλάσσιας κυκλοφορίας και να επιβάλλει διόδια. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να αναγνωρίζει ότι η Τεχεράνη πράγματι εμπόδιζε τη διέλευση πλοίων, εκδίδοντας σειρά προειδοποιητικών αναρτήσεων.

Η Τεχεράνη έχει δεσμευθεί ότι θα συνεχίσει να μπλοκάρει τη διέλευση μέχρι το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα κατά της λιβανέζικης συμμάχου της, της Χεζμπολάχ, κάτι που, σύμφωνα με το Ιράν και Πακιστανούς διαμεσολαβητές, υποτίθεται ότι αποτελούσε μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους έκαναν λόγο για μια «θεμιτή παρεξήγηση» στο συγκεκριμένο ζήτημα, επιμένοντας ωστόσο ότι ουδέποτε συμφώνησαν να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία.