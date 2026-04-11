Η Τεχεράνη διατηρεί επαφή με το Λίβανο για την τήρηση της εκεχειρίας

Το Ιράν διατηρεί επαφή με τον Λίβανο προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις της εκεχειρίας γίνονται σεβαστές σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε σήμερα στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου του Εξωτερικών από το Ισλαμαμπάντ, όπου διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου των έξι εβδομάδων.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στη Χεζμπολάχ δήλωσαν χθες στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η οργάνωση υποστηρίζει το διάλογο στο Πακιστάν, τονίζοντας ότι είναι η σωστή προσέγγιση, αντί για έναν ξεχωριστό κύκλο συνομιλιών στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Το Ιράν διαβίβασε τις «κόκκινες γραμμές» του - Οι 4 όροι που θέτει

Το Ιράν προώθησε τις βασικές προτάσεις και τις «κόκκινες γραμμές» του προς τους διαμεσολαβητές στο Πακιστάν, σύμφωνα με πληροφορίες από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για την έναρξη συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως έγινε γνωστό, αντιπροσωπεία των ΗΠΑ με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και αντιπροσωπεία του Ιράν με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ είχαν ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ στο Ισλαμαμπάντ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν θα πραγματοποιηθούν απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, μεταξύ των βασικών όρων που θέτει η Τεχεράνη περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, την αποδέσμευση δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την επίτευξη ευρύτερης κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ιράν Φατεμέ Μοχατζεράνι δήλωσε ότι η χώρα εμφανίζεται ανοιχτή σε διάλογο, ωστόσο υπογράμμισε ότι η διαδικασία πραγματοποιείται με αυξημένη επιφυλακτικότητα, λόγω της βαθιάς έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών.