Reuters, AFP

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται σήμερα καθ’ οδόν προς το Πακιστάν, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύστερα από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.

Συγκεκριμένα, ο Τζέι Ντι Βανς, που αναχώρησε χθες από την Ουάσινγκτον, αναμένεται να προσγειωθεί σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ - που έχει μετατραπεί σχεδόν σε πόλη-φάντασμα λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας - για να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, επικεφαλής μιας αποστολής περισσοτέρων των 70 ανθρώπων, ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ έφθασε χθες βράδυ στο Πακιστάν.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, το χρονοδιάγραμμα των οποίων δεν είναι γνωστό, κάθε πλευρά απηύθυνε τις δικές της προειδοποιήσεις.

«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ κατά την άφιξή του στο Ισλαμαμπάντ. Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατέληγαν πάντα σε «αποτυχίες και αθετημένες υποσχέσεις», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά του, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει «παιχνίδια» με την Ουάσινγκτον. «Εάν επιχειρήσουν να παίξουν μαζί μας, θα δουν ότι η δική μας διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι τόσο δεκτική», δήλωσε.

Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «θα προσπαθήσει να διεξάγει θετικές διαπραγματεύσεις». Όπως και ο βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Σε απάντηση στην ειλικρινή μου πρόσκληση, ηγέτες των δύο χωρών θα έλθουν στο Ισλαμαμπάντ όπου θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για να την εδραίωση της ειρήνης», δήλωσε ο Σαρίφ χθες σε διάγγελμά του προς τον πακιστανικό λαό.

Reuters: Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο

Το πιο καθοριστικό θέμα των διαπραγματεύσεων αφορά τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Εάν παραμείνουν κλειστά, το Ιράν θα εξακολουθήσει να διαθέτει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα απέναντι στη διεθνή οικονομία, καθώς πριν από την κλιμάκωση της έντασης περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχονταν καθημερινά από την περιοχή.

Η Τεχεράνη φαίνεται να επιδιώκει να κατοχυρώσει θεσμικά τον έλεγχο του περάσματος, εισάγοντας σύστημα αδειών και επιβάλλοντας τέλη στα διερχόμενα πλοία — μια εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στις χώρες του Κόλπου.

Σύγκρουση με ευρύτερες επιπτώσεις

Η αντιπαράθεση δεν αφορά πλέον αποκλειστικά το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επηρεάζει συνολικά τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συνεχίζει τη σκληρή του στάση απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του, κυρίως τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Οι αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, που έχουν προκαλέσει εκατοντάδες απώλειες, ενδέχεται να υπονομεύσουν την πορεία των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στο Πακιστάν.

Την ίδια στιγμή, η έλλειψη σαφήνειας ως προς το αν η εκεχειρία καλύπτει και τον Λίβανο ή όχι προκαλεί σύγχυση σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, το Ιράν αλλά και άλλοι περιφερειακοί παράγοντες δίνουν διαφορετικές ερμηνείες για το περιεχόμενό της.