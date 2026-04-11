Μια τριάδα υψηλόβαθμων πολιτικών και διπλωματικών προσώπων ηγείεται της ιρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, «μια ισχυρή προσωπικότητα στο ιρανικό πολιτικό σύστημα, ηγείται της ομάδας και επιβλέπει τη γενική κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων».

Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία από προηγούμενες διαπραγματεύσεις με δυτικές ηγεσίες στο πεδίο των πυρηνικών του Ιράν.

Ο Αλί Μπαγκέρι Κάνι, ένας βασικός διαπραγματευτής σκληρής γραμμής, έχει επίσης διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε προηγούμενες πυρηνικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ιρανική αντιπροσωπεία αποτελείται συνολικά από περίπου 70 μέλη. Εκτός από τους κύριους διαπραγματευτές, 26 μέλη συμμετέχουν σε τεχνικές επιτροπές στους τομείς της οικονομίας, της ασφάλειας και της πολιτικής, προκειμένου να παρέχουν τις απαραίτητες συμβουλές, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.