Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να μην επιβάλλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ και ο επικεφαλής πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι δήλωσε ότι το Ορμούζ«δεν είναι ανοιχτό» καθώς λίγα πλοία το διασχίζουν.

Από την άλλη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ επιθυμεί άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ αλλά δήλωσε ότι δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι λένε ότι η Βηρυτός δεν έχει λάβει επίσημη πρόσκληση για συνομιλίες, με έναν από αυτούς να επιμένει ότι δεν θα υπάρξουν «διαπραγματεύσεις υπό πυρά».

Παράλληλα, αμερικανική αντιπροσωπεία προετοιμάζεται για συνομιλίες στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο σχετικά με μια πιθανή μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Ιράν. Πάντως, το πρωί της Παρασκευής, το Ιράν διέψευσε δημοσιεύματα ότι η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία έφτασε στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης

Στο μεταξύ, δημοσίευμα του Reuters αναφέρει ότι ο Τραμπ, ενοχλημένος από την απροθυμία των συμμάχων στο ΝΑΤΟ να βοηθήσουν για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ και οργισμένος επειδή δεν καρποφόρησαν τα σχέδιά του για αγορά της Γροιλανδίας, συζήτησε με τους συμβούλους του την πιθανότητα να αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από την Ευρώπη.

Η Ρωσία κάλεσε τις ΗΠΑ να συμπεριλάβουν το Λίβανο στη συμφωνία εκεχειρίας και ο πρόεδρος του Ιράν επέμεινε πως «οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο παραβιάζουν την εκεχειρία». Νωρίτερα, νέα επίθεση κατά του ΝΆΤΟ εξαπέλυσε ο Τραμπ λέγοντας ότι «αν δεν τους ασκηθεί πίεση, δεν καταλαβαίνουν τίποτα».

Πρωτύτερα, ο γραμματέας και δεξί χέρι του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ο Αλί Γιουσούφ Χαρσί, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να χτυπά τη Χεζμπολάχ όπου είναι απαραίτητο».

Η ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη και τη Χεζμπολάχ έχει αναδειχθεί σε κρίσιμο σημείο διαμάχης σχετικά με την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να μην επιβάλλει τέλη σε πετρελαιοφόρα στην βασική ναυτιλιακή οδό.

Ο επικεφαλής πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι δήλωσε ότι το στενό «δεν είναι ανοιχτό» καθώς λίγα πλοία το διασχίζουν.

Μια αμερικανική αντιπροσωπεία προετοιμάζεται για συνομιλίες στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο σχετικά με μια πιθανή μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Ιράν. Μια παύση δύο εβδομάδων στις εχθροπραξίες φαίνεται να ισχύει σε μεγάλο βαθμό.

08:05 Tasnim: Διαψεύδεται πως η ιρανική αντιπροσωπεία έχει πάει στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις

Το Ιράν διέψευσε δημοσιεύματα ότι η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία έφτασε στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί ότι μια ιρανική ομάδα είχε ταξιδέψει στην πρωτεύουσα του Πακιστάν για διαπραγματεύσεις ήταν «εντελώς ψευδείς».

07:40 Κάτω από τα 100 δολάρια και σήμερα το πετρέλαιο

Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις σε σχέση με χθες κινούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά την εύθραυστη εκεχειρία και τη μη απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent καταγράφει άνοδο 0,4% στα 96,28 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό παραμένει αμετάβλητο (+0,07%) στα 97,94 δολάρια.

07:10 Κουβέιτ: Κατηγορεί το Ιράν και τους συμμάχους του ότι επιτίθενται παρά την κατάπαυση του πυρός

Το Κουβέιτ κατηγορεί το Ιράν και τους συμμάχους του ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones την Πέμπτη, παρά την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο.

Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε έναν βασικό αγωγό στη χώρα.

06:30 Χεζμπολάχ: Επιτεθήκαμε τρεις φορές στο Ισραήλ

Η τρομοκρατική οργάνωση του Λιβάνου ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε τρεις επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μετά τα μεσάνυχτα εναντίον του Ισραήλ, δύο εναντίον «συγκεντρώσεων στρατιωτών», στα σύνορα των δυο χωρών, και εναντίον παραμεθόριας πόλης.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε δέκα θέσεις στον Λίβανο από όπου εκτοξεύτηκαν ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ και πρόσθεσε πως «συνεχίζει να εντοπίζει και να καταστρέφει εκτοξευτήρες».

03:15 Ισραήλ: Ήχησαν σειρήνες λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της παραθαλάσσιας πόλης Ασντότ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο.

Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα ως αυτό το στάδιο· σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τουλάχιστον μια ρουκέτα που κατευθυνόταν στο Ισραήλ.

02:15 Η Κάλας ζητά άμεση παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο

Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε., Κάγια Κάλαςζ ήτησε επείγουσα παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, προτρέποντας όλα τα μέρη να σεβαστούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. «Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν πλήρως την κατάπαυση του πυρός σε όλη την περιοχή, να σταματήσουν όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να διασφαλίσουν πλήρως την ελευθερία της ναυσιπλοΐας καθώς και την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κάλας.

01:40 Τραμπ: Το Ιράν παραβιάζει τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

«Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά, κάποιοι θα έλεγαν και ανέντιμη, στο να επιτρέπει τη διέλευση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Αυτή δεν είναι η συμφωνία που έχουμε!» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στο truth social.

01: 25 Προειδοποίηση Λευκού Οίκου για στοιχήματα σε αγορές εν μέσω έντασης με το Ιράν

Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης να μην εκμεταλλεύονται τη θέση τους για τοποθετήσεις στις αγορές παραγώγων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, με email που εστάλη στις 23 Μαρτίου, ζητήθηκε από το προσωπικό να αποφύγει οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση εσωτερικής πληροφόρησης για συναλλαγές σε futures, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτκής έντασης λόγω της κρίσης με το Ιράν.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η προειδοποίηση εστάλη λίγες μόλις ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social πως θα δώσει εντολή για αναβολή των στρατιωτικών πληγμάτων κατά ιρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και υποδομών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της προειδοποίησης, ανέφερε η WSJ.

00:50 Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν λένε ότι δεν έκαναν καμία εκτόξευση κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης εκεχειρίας

00:40 Επίθεση Τραμπ σε Wall Street Journal

«Η Wall Street Journal, μία από τις χειρότερες και πιο ανακριβείς «συντακτικές επιτροπές» στον κόσμο, δήλωσε ότι «κήρυξα πρόωρη νίκη επί του Ιράν». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για Νίκη και δεν υπάρχει τίποτα «πρόωρο» σε αυτό! Εξαιτίας μου, το Ιράν δεν ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ και, πολύ σύντομα, θα δείτε το πετρέλαιο να αρχίσει να ρέει, με ή χωρίς τη βοήθεια του Ιράν. Για μένα, δεν έχει καμία διαφορά, σε καμία περίπτωση.

Η Wall Street Journal, ως συνήθως, θα ζήσει για να «φάει» τα λόγια της. Πάντα βιάζονται να επικρίνουν, αλλά ποτέ δεν παραδέχονται όταν κάνουν λάθος, κάτι που συμβαίνει τις περισσότερες φορές!. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ανάφερε σε ανάρτησή του στα Truth Social.

00:35 Υπέκυψε στα τραύματά του ο πρώην ΥΠΕΞ του Ιράν, Καμάλ Χαράζι

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA αναφέρει ότι ο Καμάλ Χαράζι, επικεφαλής του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων του Ιράν, πέθανε λόγω τραυμάτων που υπέστη σε αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα, αναφέρθηκε ότι ο Χαράζι, πρώην υπουργός Εξωτερικών, τραυματίστηκε σοβαρά σε μια φαινομενική απόπειρα δολοφονίας που σκότωσε τη σύζυγό του.

00:28 Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: Μην επιβάλλετε φόρους σε τάνκερ που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι υπάρχουν αναφορές πως το Ιράν επιβάλλει τέλη στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε πως αν υπάρχουν «καλύτερα να σταματήσουν τώρα!»

Χαρακτηριστικά έγραψε στα Truth Social: «Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν χρεώνει τέλη στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ - Καλό θα είναι να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, να σταματήσουν τώρα!».

00:15 Υπουργός Άμυνας Πακιστάν: «Το Ισραήλ είναι κατάρα για την ανθρωπότητα» - Σκληρή απάντηση από Τελ Αβίβ

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Ασίφ, χαρακτήρισε το Ισραήλ «κακό και κατάρα για την ανθρωπότητα» σε ανάρτησή του στo X, κατηγορώντας το ότι διαπράττει «γενοκτονία» στο Λίβανο ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Israel is evil and a curse for humanity, while peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon. Innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran and now Lebanon, bloodletting continues unabated. I hope and pray people who created… — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) April 9, 2026

Άμεση και σκληρή ήταν η απάντηση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Η έκκληση του υπουργού Άμυνας του Πακιστάν για την εξόντωση του Ισραήλ είναι εξωφρενική. Δεν πρόκειται για δήλωση που μπορεί να γίνει ανεκτή από οποιαδήποτε κυβέρνηση, πόσο μάλλον από μια κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι είναι ουδέτερος μεσολαβητής για την ειρήνη».

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ καταδίκασε «αυτές τις κατάφωρες αντισημιτικές συκοφαντίες από τον Ασίφ, προερχόμενες από μια κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι “μεσολαβεί για την ειρήνη”», ενώ επανέλαβε τη θέση του γραφείου του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με την οποία «το να αποκαλούμε το εβραϊκό κράτος “καρκινικό” ισοδυναμεί ουσιαστικά με έκκληση για την εξόντωσή του».

«Το Ισραήλ θα αμυνθεί ενάντια σε τρομοκράτες που ορκίζονται την καταστροφή του», δήλωσε ο Σαάρ.

00:10 Γκαλιμπάφ: Ο «χρόνος τελειώνει»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τη Μεγάλη Πέμπτη ότι «ο χρόνος τελειώνει» και δήλωσε ότι ο Λίβανος αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος της εκεχειρίας».