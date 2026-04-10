Ιράν: Επιδιώκει επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ με πληρωμές στο εθνικό νόμισμα

Το Ιράν επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μετά τη συμφωνία για εκεχειρία, προωθώντας την επιβολή διοδίων για τη διέλευση πλοίων, τα οποία θα καταβάλλονται μάλιστα στο εθνικό του νόμισμα.

Ο επικεφαλής της επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι, βάσει κοινοβουλευτικής πρότασης, τα τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ θα πληρώνονται σε ριάλ, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του ιρανικού γενικού προξενείου στη Βομβάη την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το ιρανικό κοινοβούλιο έχει εγκρίνει σχέδιο για την επιβολή διοδίων στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα, μια πρακτική που, όπως σημειώνεται, έχει εφαρμοστεί και σε περιόδους έντασης ή αποκλεισμού των στενών κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων.

Όπως είχε μεταδώσει το Bloomberg, πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ είχαν κληθεί στο παρελθόν να καταβάλουν τέλη σε γουάν ή σε κρυπτονομίσματα, προκειμένου να αποφύγουν πιθανές επιθέσεις.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη, ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να μην προχωρήσει στην επιβολή τελών σε πλοία που διέρχονται από το στενό, το οποίο συνδέει τον Περσικό Κόλπο με βασικές εμπορικές οδούς. «Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν χρεώνει τέλη στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ — καλύτερα να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, καλύτερα να σταματήσουν τώρα!», έγραψε.

Οι αναφορές ότι το Ιράν σχεδιάζει να επιβάλει τέλη στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ εγείρουν ανησυχίες για πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν «έχει επιβάλει ένα de facto καθεστώς «σταθμού διοδίων» στο Στενό του Ορμούζ, απαιτώντας από τα πλοία να υποβάλλουν πλήρη τεκμηρίωση, να λαμβάνουν κωδικούς άδειας και να δέχονται διέλευση με συνοδεία του IRGC μέσω ενός ενιαίου ελεγχόμενου διαδρόμου», ανέφεραν αναλυτές της Lloyd’s List Intelligence σε πρόσφατη έκθεσή τους. Σύμφωνα με τον πάροχο ναυτιλιακής έρευνας, τουλάχιστον δύο πλοία έχουν καταβάλει τέλη σε κινεζικό γιουάν.

Το Στενό του Ορμούζ, το οποίο διαχειρίζεται συνήθως περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραμένει ουσιαστικά υπό πίεση, καθώς τα δεξαμενόπλοια αποφεύγουν να ρισκάρουν τη διέλευση από τη στενή θαλάσσια δίοδο.

Ενώ περισσότερα από 100 πλοία ημερησίως διέρχονται συνήθως από το στενό, τον Μάρτιο ο μέσος όρος υποχώρησε στα έξι πλοία ημερησίως, ενώ τον τρέχοντα μήνα διαμορφώνεται περίπου στα 10, σύμφωνα με στοιχεία της Marine Traffic.