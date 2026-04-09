Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με σαφή τρόπο το Ιράν πως «εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί (σ.σ. η εκεχειρία), κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε οι "Πυροβολισμοί" ξεκινούν, μεγαλύτεροι, καλύτεροι και ισχυρότεροι από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν».

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ (...) θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι να τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ», ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι δεν ήταν ποτέ στο πλευρό των ΗΠΑ, όταν αυτές το χρειάστηκαν, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα είναι ούτε στο μέλλον.

Στο μεταξύ, το Ιράν προειδοποιεί ότι δεν θα μεταβεί στις συνομιλίες στο Πακιστάν αν δεν υπάρξει εκεχειρία και στον Λίβανο, ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίο ισχυρίστηκε ότι η εκεχειρία «παραβιάστηκε πριν αρχίσουν οι συνομιλίες».

Με τη σειρά του, ο Τζέι Ντι Βανς είπε ότι θα ήταν ανόητη κίνηση εκ μέρους του Ιράν αν παραβίαζε την εκεχειρία με αφορμή τον Λίβανο.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποιεί ότι η χώρα του βρίσκεται σε ετοιμότητα να ξαναρχίσει τις επιχειρήσεις «ανά πάσα στιγμή», ενώ η Τεχεράνη αναφέρει ότι η εκεχειρία έχει ήδη παραβιαστεί.

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά και απειλεί να καταστρέψει όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει και απειλεί να καταστρέψει όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του PBS ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν περιλαμβάνει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο

«Λόγω της Χεζμπολάχ», ο Λίβανος «δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα αντίγραφο μιας σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας που δημοσιεύτηκε στο X από τη δημοσιογράφο του αμερικανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου, Λιζ Λάντερς.

Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τη συνέχιση των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, ο Τραμπ απάντησε ότι αυτό «είναι μέρος της συμφωνίας... Αυτή είναι μια ξεχωριστή διαμάχη».

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Τραμπ: Αν για κάποιο λόγο δεν τηρηθεί η εκεχειρία, ξεκινούν πάλι οι «πυροβολισμοί»

Τραμπ: Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι ούτε στο μέλλον

Ιράν: Προϋπόθεση για εκεχειρία η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο

Βανς: «Ανοησία να παραβιάσετε την εκεχειρία»

Ο Τραμπ απειλεί με εμπορικούς δασμούς 50% κάθε χώρα που δίνει όπλα στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να αναστείλει τους βομβαρδισμούς του Ιράν για δύο εβδομάδες

Αραγτσί: Θα σταματήσουμε όλες τις αμυντικές μας κινήσεις

Reuters: Η Χεζμπολάχ προχώρησε σε κατάπαυση του πυρός

Τραμπ: Μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη

Νέα πλήγματα μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός: Επιθέσεις με πυραύλους αναφέρθηκαν στην περιοχή του Κόλπου και στο Ισραήλ λίγο μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησε σε δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Ένας αξιωματούχος είπε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις, δήλωσε ένας ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος.

08:40 Απόψε φτάνει στο Πακιστάν η ιρανική αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις

Η ιρανική αντιπροσωπεία θα φτάσει απόψε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, για συνομιλίες με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν.

«Παρά τον σκεπτικισμό της ιρανικής κοινής γνώμης λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας από το ισραηλινό καθεστώς... η ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει απόψε στην Ισλαμαμπάντ για σοβαρές συνομιλίες με βάση τα 10 σημεία που πρότεινε το Ιράν», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο πρέσβης Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ.

08:25 Πακιστάν: Δυο ημέρες αργίας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Οι αρχές του Πακιστάν κήρυξαν διήμερη αργία στο Ισλαμαμπάντ από σήμερα, παραμονή των συνομιλιών που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν στην πρωτεύουσα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

07:35 Πετρέλαιο: Σε άνοδο μετά τη «βουτιά» της Τετάρτης-Παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια

Η εύθραυστη εκεχειρία, όπως φαίνεται από τις αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ και τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, πυροδοτούν ξανά τις τιμές του πετρελαίου, που για την ώρα πάντως, παραμένουν κάτω από τα 100 δολάρια.

07:30 Προειδοποίηση Τραμπ για την εκεχειρία: Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, τότε οι «Πυροβολισμοί» ξεκινούν, μεγαλύτεροι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με σαφή τρόπο το Ιράν πως «εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί (σ.σ. η εκεχειρία), κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε οι "Πυροβολισμοί" ξεκινούν, μεγαλύτεροι, καλύτεροι και ισχυρότεροι από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν».

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ (...) θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι να τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ», ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

05:30 Χεζμπολάχ: Εκτοξεύσαμε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, ανταποδίδοντας την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός»

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ανταπόδοση της δικής του «παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός».

Τονίζοντας πως εκείνο «τήρησε την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο εχθρός δεν το έκανε», το κίνημα του Λιβάνου ανέφερε ότι «στοχοποίησε τη ζώνη Μανάρα», στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Ισραήλ, «με ομοβροντία ρουκετών στις 02:30». Δεν είχε αναλάβει την επίθεση για καμιά επίθεση εναντίον του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση, κάπου 24 ώρες νωρίτερα, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για δυο εβδομάδες

05:00 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανακοινώνει δυο εναλλακτικές διαδρομές, επικαλούμενο κίνδυνο «ναρκών»

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Χορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δυο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.

«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (...) μέχρι νεοτέρας εντολής, (τα πλοία) πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στο στενό του Χορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα στρατιωτικό ανακοινωθέν που συνοδεύεται από θαλάσσιο χάρτη στον οποίο επιδεικνύονται τα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.

02:40 Τραμπ: Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι ούτε στο μέλλον

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αργά το βράδυ της Τετάρτης είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, με ανάρτησή του στο Truth Social κατηγόρησε τη Συμμαχία ότι δεν ήταν ποτέ στο πλευρό των ΗΠΑ, όταν αυτές το χρειάστηκαν, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα είναι ούτε στο μέλλον.

Μάλιστα, ο Τραμπ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάρτησή του και στη Γροιλανδία.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά. Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακοδιαχειρισμένο κομμάτι πάγου!!! Πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ»

02:25 Πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Lavan του Ιράν μετά από αναφερόμενη «επίθεση»



Πλάνα που επιβεβαιώθηκαν από το BBC Verify δείχνουν μια πυρκαγιά που καίει και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού στο διυλιστήριο πετρελαίου Lavan στο νότιο Ιράν σήμερα το πρωί.

02:20 Ρούτε μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Ο πρόεδρος είναι απογοητευμένος από τους συμμάχους



Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια «ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση», στη διάρκεια της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση των συμμάχων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, ο Ρούτε έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών παρείχε ουσιαστική υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNN μετά τη συνάντηση, επεσήμανε στον Τραμπ ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», συμβάλλοντας σε κρίσιμους τομείς όπως η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων, η υλικοτεχνική υποστήριξη, οι υπερπτήσεις και η τήρηση των δεσμεύσεων της Συμμαχίας.

01:40 Μακρόν σε Τραμπ-Πεζεσκιάν: Η εκεχειρία πρέπει να περιλαμβάνει τον Λίβανο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε τόσο με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν όσο και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, και τους είπε ότι η απόφασή τους να αποδεχθούν την κατάπαυση του πυρός ήταν η καλύτερη δυνατή.

«Εξέφρασα την ελπίδα μου ότι η κατάπαυση του πυρός θα τηρηθεί πλήρως από όλες τις εμπόλεμες πλευρές, σε όλες τις περιοχές σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», αναφέρει ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X.

Ο Μακρόν προσθέτει ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των χωρών πρέπει να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που δημιουργούν τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα του Ιράν, καθώς και η περιφερειακή πολιτική του και οι ενέργειές του που παρεμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

01:28 Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ «πέτυχαν κάθε στόχο» στον πόλεμο του Ιράν



Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε εκ νέου τους ισχυρισμούς του ότι «έχει επιτύχει κάθε στόχο» που είχε τεθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι το Ναυτικό του Ιράν «καταστράφηκε» μαζί με την αμυντική βιομηχανική βάση της Τεχεράνης «εξαφανίστηκε» και οι πυρηνικές της φιλοδοξίες «απορρίφθηκαν».

«Η ικανότητα του Ιράν να απειλεί την περιοχή έχει συστηματικά αποδομηθεί», πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος.

01:02 IDF: Όσο η Χεζμπολάχ συνεχίζει να απειλεί τους πολίτες μας, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση εναντίον της

00:30 Νετανιάχου: Τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου θα απομακρυνθούν από το Ιράν είτε μέσω συμφωνίας είτε διά της βίας



Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμμερίζονται την άποψη ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να απομακρυνθούν από τη χώρα και διαβεβαίωσε πως αυτό θα γίνει είτε κατόπιν συμφωνίας είτε διά της βίας.



«Το εμπλουτισμένο υλικό που απομένει θα φύγει από το Ιράν είτε κατόπιν συμφωνίας είτε μέσω της συνέχισης των συγκρούσεων», είπε ο Νετανιάχου, συμπληρώνοντας πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφωνούν επ’ αυτού του ζητήματος.