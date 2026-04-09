Πετρέλαιο: Σε άνοδο μετά τη «βουτιά» της Τετάρτης-Παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια

Η εύθραυστη εκεχειρία, όπως φαίνεται από τις αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ και τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, πυροδοτούν ξανά τις τιμές του πετρελαίου, που για την ώρα πάντως, παραμένουν κάτω από τα 100 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Πέμπτη, μετά την μεγαλύτερη απότομη ημερήσια πτώση τους από τον Απρίλιο του 2020, καθώς οι αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζονται και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή θολώνουν τις προοπτικές για την προσφορά.

Χαρακτηριστικά, τα futures του Brent κινούνται ανοδικά 2,2% στα 96,88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 3,1% στα 97,38 δολάρια το βαρέλι.

Αμφότερα τα σημεία αναφοράς υποχώρησαν περισσότερο από 13% στην προηγούμενη συνεδρίαση εν μέσω αισιοδοξίας για την κατάπαυση του πυρός.

Η ανάκαμψη ήρθε καθώς το Ορμούζ παρέμεινε κλειστό σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένο παρά την προσωρινή κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Η περιορισμένη και αυστηρά ελεγχόμενη κίνηση πλοίων έχει ξαναρχίσει, αλλά οι αναταράξεις στη ναυτιλία παραμένουν, με το Ιράν να διατηρεί σημαντικό έλεγχο στη διαμετακόμιση και την πρόσβαση, σύμφωνα με αναφορές.

Το κλίμα στην αγορά αναστατώθηκε περαιτέρω από την κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, οι οποίες κινδυνεύουν να υπονομεύσουν την εύθραυστη εκεχειρία. Ρεπορτάζ ανέφεραν ότι η διέλευση των δεξαμενόπλοιων από το στενό σταμάτησε μετά τις επιθέσεις, αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι έδωσαν πρώιμα σημάδια μερικής επανέναρξης.

Το πετρέλαιο είχε καταρρεύσει την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για δύο εβδομάδες κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, πυροδοτώντας ελπίδες για άνοιγμα του Ορμούζ και μείωση των σημείων συμφόρησης στην προσφορά.

Στοιχεία από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας έδειξαν την Τετάρτη ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά περίπου 3,1 εκατομμύρια βαρέλια στα 464,7 εκατομμύρια βαρέλια την τελευταία εβδομάδα, αψηφώντας τις προσδοκίες για μέτρια αύξηση.

Ταυτόχρονα, τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων μειώθηκαν, με τα αποθέματα αποσταγμάτων να μειώνονται κατά περίπου 3,1 εκατομμύρια βαρέλια και τα αποθέματα βενζίνης να μειώνονται κατά περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια.