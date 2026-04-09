Επικοινωνία Στάρμερ - Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν το βράδυ της Πέμπτης για την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ και την επανεκκίνηση ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Όπως αναφέρεται:

«Ο πρωθυπουργός μίλησε με τον Πρόεδρο Τραμπ από το Κατάρ σήμερα το βράδυ.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις συζητήσεις που είχε με ηγέτες του Κόλπου και στρατιωτικούς σχεδιαστές της περιοχής σχετικά με την ανάγκη αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τις προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου να συγκεντρώσει τους εταίρους για να συμφωνήσουν σε ένα βιώσιμο σχέδιο.

Συμφώνησαν ότι, τώρα που έχει επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών, βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο της εξεύρεσης λύσης.

Οι ηγέτες συζήτησαν την ανάγκη για ένα πρακτικό σχέδιο ώστε να ξαναρχίσει η ναυτιλία το συντομότερο δυνατό. Συμφώνησαν να ξαναμιλήσουν σύντομα».

