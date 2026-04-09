Προειδοποιεί ο Τραμπ: Εάν αποτύχουν οι συνομιλίες οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι «πολύ επώδυνες»

Αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που αμερικανική διπλωματική αποστολή, υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ετοιμάζεται να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν έξι εβδομάδες.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ εμφανίστηκε «πολύ αισιόδοξος» για την προοπτική συμφωνίας, τονίζοντας ότι η στάση της ιρανικής πλευράς αλλάζει σημαντικά στις κατ’ ιδίαν επαφές σε σχέση με τις δημόσιες δηλώσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε: «Μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε μια συνάντηση σε σχέση με όσα λένε στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί». Προσέθεσε ότι «συμφωνούν σε όλα όσα πρέπει να συμφωνήσουν», υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί» και «δεν έχει στρατό».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, «θα είναι πολύ επώδυνο».

Παρά τις δηλώσεις αισιοδοξίας, η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εμφανίζει ήδη σημάδια πίεσης. Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, περιοχή όπου δρα η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας τον περιορισμό των επιχειρήσεων, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη συνομιλία, δηλώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «μειώνουν την ένταση» των επιχειρήσεων.

«Μίλησα με τον Μπίμπι και θα ρίξει τους τόνους. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ήπιοι», ανέφερε ο Τραμπ.

Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος από την Ουγγαρία τόνισε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να «συγκρατήσει λίγο» τη στάση του στις επιχειρήσεις στον Λίβανο.

