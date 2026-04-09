CEO ADNOC: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και το Ιράν πρέπει να τα ανοίξει χωρίς όρους

Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και το Ιράν πρέπει να το ανοίξει χωρίς όρους και να θεωρηθεί υπεύθυνο για τις ζημιές μετά από επιθέσεις σε εγκαταστάσεις, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος του κρατικού πετρελαϊκού «κολοσσού» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ADNOC.

Η στενή πλωτή οδός που το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου δεν είναι ανοιχτή, λέει ο Sultan Al Jaber σε μια ανάρτηση στο LinkedIn, προσθέτοντας ότι η πρόσβαση περιορίζεται, υπόκειται σε όρους και ελέγχεται.

«Το Ιράν έχει καταστήσει σαφές - τόσο μέσω των δηλώσεών του όσο και μέσω των ενεργειών του - ότι η διέλευση υπόκειται σε άδεια, όρους και πολιτική μόχλευση. Αυτό δεν είναι ελευθερία ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι εξαναγκασμός», γράφει ο Jaber, επίσης υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ.

«Οι παραγωγοί ενέργειας πρέπει να είναι σε θέση να αποκαταστήσουν γρήγορα και με ασφάλεια την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα. Στην ADNOC, έχουμε φορτώσει φορτία και θα επεκτείνουμε την παραγωγή εντός των ορίων της ζημιάς που έχουμε υποστεί».