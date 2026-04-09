Κομισιόν: Κανένας κίνδυνος εφοδιασμού, αλλά μακροχρόνιες επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη, παρά τις έντονες ανατιμήσεις που προκάλεσε η κρίση στο Ιράν. Ωστόσο, οι συνέπειες στην αγορά αναμένεται να είναι μακροπρόθεσμες, γι’ αυτό και πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η προετοιμασία για τον επόμενο χειμώνα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες.

Αυτό ήταν το μήνυμα που βγήκε από τη συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Μ. Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος μετά τη συνάντηση, «δεν υπάρχει κίνδυνος για την επάρκεια εφοδιασμού, αλλά οι επιπτώσεις θα είναι μακροχρόνιες. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε από τώρα για τον χειμώνα. Η ΕΕ έχει τον χρόνο και τα εργαλεία να προβλέψει τις προκλήσεις και να δράσει ανάλογα».

Στόχος το 80% να είναι γεμάτες οι αποθήκες μέχρι τον Νοέμβριο

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, τα κράτη-μέλη της ΕΕ καλούνται να γεμίσουν τις υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου σε ποσοστό 80% μέχρι τον Νοέμβριο. Προτιμότερο είναι να ξεκινήσει η έγχυση νωρίς το καλοκαίρι, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η πίεση τιμών στο τέλος της σεζόν.

Η κρίση στο Ιράν, με τις επιθέσεις, τις διαταραχές στη διώρυγα του Ορμούζ και την προσωρινή διακοπή παραγωγής LNG από το Κατάρ, έχει οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη – αύξηση που ξεπερνά το 70% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Παρότι η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει άμεσο πρόβλημα εφοδιασμού χάρη στη διαφοροποίηση των πηγών της μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, οι παγκόσμιες πιέσεις και ο ανταγωνισμός με την Ασία για φορτία LNG δημιουργούν μακροπρόθεσμες ανησυχίες.

Οι τιμές δεν θα πέσουν σύντομα, προειδοποιούν οι Βρυξέλλες

Η Επιτροπή έχει ήδη προειδοποιήσει ότι, ακόμα και αν υπάρξει εκεχειρία ή λήξη των εχθροπραξιών, οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν πρόκειται να επιστρέψουν σε «κανονικά» επίπεδα στο άμεσο μέλλον.

Ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν έχει τονίσει επανειλημμένα πως η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για παρατεταμένη πίεση στις αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στα διυλισμένα προϊόντα όπως ντίζελ και κηροζίνη αεροπορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η ενεργοποίηση μέτρων ανάλογων με αυτά του 2022 (όρια τιμών, φόροι σε υπερκέρδη, εξοικονόμηση κατανάλωσης), ενώ δίνεται προτεραιότητα στην έγκαιρη πλήρωση των αποθηκών.

Σημειώνεται ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη απευθύνει έκκληση στα τα κράτη-μέλη να κινηθούν συντονισμένα, να ενισχύσουν την εξοικονόμηση ενέργειας και να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική ενέργεια, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

