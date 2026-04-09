Ισραηλινή πρεσβεία: Κανονικά η Τελετή του Αγίου Φωτός - Έπαυσαν οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ προχώρησε σε ενημέρωση των πρέσβεων ενόψει της Τελετής του Αγίου Φωτός, όπως γνωστοποιήθηκε μέσω σχετικής ανάρτησης της ισραηλινής πρεσβείας στην Ελλάδα.

Η σύσκεψη, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του γενικού διευθυντή του υπουργείου, Γιακόβ Λίβνε, και του επικεφαλής του Πρωτοκόλλου, Γκιλ Χάσκελ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν παύσει, εξέλιξη που, όπως επισημαίνεται, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την ασφαλή τέλεση της Τελετής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως το Μεγάλο Σάββατο.

Η ανάρτηση της Ισραηλινής πρεσβείας

«Ενημέρωση σήμερα στο ισραηλινό ΥΠΕΞ για Πρέσβεις ενόψει της Τελετής του Αγίου Φωτός, υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Διπλωματίας Γιακόβ Λίβνε και του Επικεφαλής Πρωτοκόλλου Γκιλ Χάσκελ. Τώρα που οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια αυτό το Μεγάλο Σάββατο.

Καλό Πάσχα».

— Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) April 9, 2026

