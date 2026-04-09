Μερτς: Δεν επιθυμώ τη διάλυση του ΝΑΤΟ - Οι τιμές πετρελαίου ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή απαιτεί άμεση αντίδραση από τη Γερμανία, επισημαίνοντας παράλληλα τις πιθανές επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα.

Όπως ανέφερε, η χώρα έχει θεμελιώδες συμφέρον να επιδιωχθεί μια διπλωματική λύση στην κρίση, αν και παραδέχθηκε ότι η έκβαση παραμένει αβέβαιη.

Στο πλαίσιο των διεθνών επαφών, ο Μερτς αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ, τον οποίο ενθάρρυνε να προχωρήσει επειγόντως σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, ανακοίνωσε ότι η Γερμανία επαναλαμβάνει απευθείας συνομιλίες με την ιρανική ηγεσία στην Τεχεράνη.

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, υπογράμμισε τη σημασία της συνοχής του NATO, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί τη διάλυσή του, καθώς αποτελεί εγγυητή ασφαλείας και για την Ευρώπη.

Ακόμη, προειδοποίησε ότι οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω σε σχέση με τα επίπεδα του Φεβρουαρίου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα.

«Δεν υπάρχουν σχέδια για τον περιορισμό της χρήσης των βάσεων των αμερικανικών δυνάμεων στη Γερμανία», πρόσθεσε.

«Είμαι πεπεισμένος ότι ο Τραμπ δεν είχε την πρόθεση να καταστρέψει έναν πολιτισμό», δήλωσε ακόμη ο Γερμανός καγκελάριος.

Τέλος, ο Μερτς δήλωσε ότι επανέλαβε στον Τραμπ πως, μετά την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, η Γερμανία θα είναι έτοιμη να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο διεθνούς εντολής.

