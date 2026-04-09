Τραμπ: Νέα επίθεση για το θέμα της Γροιλανδίας - Στα άκρα οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ

Η κίνηση αυτή καταγράφεται εν μέσω μιας εξαιρετικά εύθραυστης εκεχειρίας με το Ιράν, η οποία ήδη δοκιμάζει τις αντοχές της διεθνούς διπλωματίας.

«Ένα κομμάτι πάγου που κακοδιοικείται»

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τη στάση του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια των πρόσφατων πολεμικών επιχειρήσεων. «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαζόμασταν», έγραψε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας με νόημα: «Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου!».

Η εμμονή του Αμερικανού Προέδρου με το αυτόνομο δανικό έδαφος δεν είναι νέα, φαίνεται όμως να συνδέεται πλέον άμεσα με τις αμυντικές απαιτήσεις των ΗΠΑ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ παραδέχθηκε πως η τριβή με τους συμμάχους ξεκίνησε από τη Γροιλανδία, δηλώνοντας κυνικά: «Τη θέλουμε. Δεν μας τη δίνουν. Είπα, λοιπόν, "αντίο"».

Η «δοκιμασία» του Ιράν και η απειλή αποχώρησης

Το χάσμα μεταξύ Ουασινγκτον και Ευρώπης βάθυνε μετά την άρνηση πολλών μελών του ΝΑΤΟ να συνδράμουν στην αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία κατά της Τεχεράνης. Αρκετές χώρες αρνήθηκαν τη χρήση του εναέριου χώρου τους σε αμερικανικά αεροσκάφη, προκαλώντας την οργή του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τη Συμμαχία «χάρτινη τίγρη», εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν αμερικανική προστασία χωρίς να προσφέρουν ανταλλάγματα.

Στρατιωτική πίεση και εύθραυστη εκεχειρία

Παράλληλα με τη ρητορική πίεση, το Πεντάγωνο φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για στρατιωτική επέκταση στη Γροιλανδία, με διαρροές να κάνουν λόγο για συνομιλίες με τη Δανία για την απόκτηση τριών νέων βάσεων. Αναλυτές εκτιμούν πως πρόκειται για μια στρατηγική εκφοβισμού των συμμάχων.

Την ίδια ώρα, η εκεχειρία με το Ιράν κρέμεται από μια κλωστή. Λιγότερο από 24 ώρες μετά την παύση των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουασινγκτον για παραβίαση των όρων, ενώ τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο δυναμιτίζουν περαιτέρω το κλίμα, καθιστώντας την προοπτική των ειρηνευτικών συνομιλιών αβέβαιη.