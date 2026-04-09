Ιράν: Συγκεντρώσεις για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

Χιλιάδες Ιρανοί αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο γιος του, ο Μοτζταμπά, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως έκτοτε. Η παρουσία του σήμερα στις επιμνημόσυνες τελετές για τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του πατέρα του δεν θεωρείται μέχρι στιγμής πιθανή μετά τον τραυματισμό του σε πλήγμα, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, χιλιάδες άνθρωποι με πορτρέτα του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη στο χέρι και σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετέχουν σε συγκεντρώσεις που έχουν διοργανωθεί σε όλη τη χώρα.

Αυτές γίνονται κυρίως στην Ούρμια, στο βορειοδυτικό Ιράν, στην Γκοργκάν, στο βορειοανατολικό, αλλά και στην Τεχεράνη, όπου έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί αφότου τέθηκε σε ισχύ εύθραυστη κατάπαυση του πυρός τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι εκδηλώσεις στη μνήμη του Αλί Χαμενεΐ άρχισαν στις 9:40 τοπική ώρα (περίπου 6:10 ώρα Ελλάδος), ακριβώς την ώρα που στις 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε σε πλήγματα ο Αλί Χαμενεΐ στην κατοικία του στην Τεχεράνη, μαζί με δεκάδες υψηλόβαθμους αξιωματικούς και αξιωματούχους.

Τα πλήγματα αυτά σηματοδότησαν την έναρξη της σύγκρουσης που στη συνέχεια τύλιξε στις φλόγες τη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να προβαίνει σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών συμφερόντων στον Κόλπο.

Λόγω του πολέμου, δεν είχε καταστεί δυνατό να γίνει κηδεία με δημόσιες τιμές του Αλί Χαμενεΐ, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.