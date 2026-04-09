Ρούτε μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Ο πρόεδρος είναι απογοητευμένος από τους συμμάχους (vids)

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια «ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση», στη διάρκεια της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση των συμμάχων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, ο Ρούτε έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών παρείχε ουσιαστική υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNN μετά τη συνάντηση, επεσήμανε στον Τραμπ ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», συμβάλλοντας σε κρίσιμους τομείς όπως η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων, η υλικοτεχνική υποστήριξη, οι υπερπτήσεις και η τήρηση των δεσμεύσεων της Συμμαχίας.

«Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ ότι δεν τήρησαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές τις δεσμεύσεις. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι απογοητευμένος γι' αυτό!»

"It is TRUE that not all European nations lived up to those commitments. I totally understand he is disappointed about it!" — Morse Report (@MorseReport) April 8, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όταν ο παρουσιαστής Τζέικ Τάπερ τον ρώτησε αν θεωρεί ότι ο κόσμος είναι σήμερα ασφαλέστερος σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε θετικά.

«Απολύτως», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή «οφείλεται στην ηγεσία του Προέδρου Τραμπ».

Tapper: Is the world safer today than it was before the war was started?



Rutte: Absolutely… thanks to President Trump's leadership. — Acyn (@Acyn) April 8, 2026

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επιχείρησε να αναδείξει τον βαθμό συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων, παρά τις διαφωνίες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

