Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ το Ιράν καθώς αποδέχτηκε την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία δύο εβδομάδων. Η Τεχεράνη με ανακοίνωση της δεσμεύεται ότι το ανωτέρω διάστημα θα διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

Χαρακτηριστικά, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δημοσίευσε δήλωση εκ μέρους του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, στην οποία δηλώνει ότι «εάν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, οι Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές τους επιχειρήσεις».

Νωρίτερα, ο Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να αναστείλει για δύο εβδομάδες τον βομβαρδισμό και την επίθεση κατά του Ιράν υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει στο άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, αποτελεί «νίκη» των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· ένα τέταρτο πριν από τις 05:00 ώρα Ελλάδας) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ακολούθησε την έκκληση της τελευταίας στιγμής από τον Πακιστανό πρωθυπουργό προς τον πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη κατά δύο εβδομάδες και προς το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ «για να δοθεί χώρος στη διπλωματία».

Νωρίτερα, σαφή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη πως αν δεν απαντήσει θετικά στο τελεσίγραφο των ΗΠΑ, τότε «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα εξαφανιστεί απόψε, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ», έστειλε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

«Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ, στον Περσικό Κόλπο, που αποτελεί κύριο βραχίονα του Ιράν για τις εξαγωγές πετρελαίου.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν νέες απειλές, λέγοντας πως «θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια».

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να αναστείλει τους βομβαρδισμούς του Ιράν για δύο εβδομάδες

Αραγτσί: Θα σταματήσουμε όλες τις αμυντικές μας κινήσεις

Νέα πλήγματα μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός: Επιθέσεις με πυραύλους αναφέρθηκαν στην περιοχή του Κόλπου και στο Ισραήλ λίγο μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησε σε δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Ένας αξιωματούχος είπε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις, δήλωσε ένας ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Λέβιτ: Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν είναι «νίκη»

Στενά του Ορμούζ: Ο στρατός του Ιράν θα συντονίσει τη διέλευση πλοίων από το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επαναλειτουργία του στενού ήταν βασική προϋπόθεση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν κάλεσε αντιπροσωπείες τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες την Παρασκευή. Νωρίτερα την Τρίτη, το Πακιστάν πρότεινε την δύο εβδομάδων κατάπαυση του πυρός για να επιτρέψει τη διπλωματία.

Το Πακιστάν αναφέρει ότι η «άμεση κατάπαυση του πυρός» περιλαμβάνει και τον Λίβανο και προσφέρεται να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες

Νετανιάχου: Η κατάπαυση του πυρός δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Τραμπ για δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

06:20 Τραμπ: Η Κίνα ώθησε το Ιράν να διαπραγματευτεί

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες Τρίτη αργά το βράδυ (τοπική ώρα) στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πιστεύει ότι η Κίνα συνέβαλε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

«Αυτό θέλω να πω», απάντησε ο κ. Τραμπ σε σύντομες τηλεφωνικές δηλώσεις του στο AFP ερωτηθείς σχετικά με την ενδεχόμενη συμβολή του Πεκίνου στην απόφαση της Τεχεράνης, συμμάχου του, να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός.

06:10 Νετανιάχου: Η κατάπαυση του πυρός δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο

Τέσσερις ώρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαιρέτισε την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν καλύπτει τον Λίβανο, παρά τους ισχυρισμούς των Πακιστανών μεσολαβητών περί του αντιθέτου.

06:05 Τραμπ: Πλήρης και ολοκληρωτική νίκη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· σήμερα νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) το Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ΗΠΑ κατήγαγαν «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» κλείνοντας συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καταρχήν για δύο εβδομάδες, με το Ιράν.

06:05 Λέβιτ: Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν είναι «νίκη»

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, αποτελεί «νίκη» των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· ένα τέταρτο πριν από τις 05:00 ώρα Ελλάδας) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενώ ακόμη δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των δυο κρατών για να τελειώσει ο πόλεμος -- κάτι που προβλέπεται μεθαύριο Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ.

«Αυτή είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατήγαγαν ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και ο απίστευτος στρατός μας», έκρινε η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω X.

This is a victory for the United States that President Trump and our incredible military made happen.



From the very beginning of Operation Epic Fury, President Trump estimated this would be a 4-6 week operation.



Thanks to the unbelievable capabilities of our warriors, we have… — Karoline Leavitt (@PressSec) April 8, 2026

06:00 Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους παρά την κατάπαυση του πυρός

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εντόπισαν εκτοξεύσεις τριών ομοβροντιών πυραύλων από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, με την πρώτη από αυτές περίπου δέκα λεπτά αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παράταση δυο εβδομάδων του τελεσιγράφου του στο Ιράν προτού διατάξει καταστροφικούς βομβαρδισμούς εναντίον πολιτικών υποδομών του.

05:10 Προεδρία ΗΠΑ: Το Ισραήλ αποδέχεται την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχτηκε να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός, καταρχήν για δυο εβδομάδες, με αντάλλαγμα να ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, κάτι περισσότερο από μια ώρα προτού εκπνεύσει τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλούσε να αφανίσει ολόκληρο τον ιρανικό «πολιτισμό».

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η συμφωνία να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός αφορά επίσης τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

04:48 Ισραηλινός αξιωματούχος: Το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ «χωρίς να έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων καμία από τις απαιτήσεις του»

Σε γραπτή δήλωση προς τους δημοσιογράφους, ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος αναφέρει ότι οι ΗΠΑ «συντονίστηκαν εκ των προτέρων» με το Ισραήλ σχετικά με την εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το Ιράν «ανοίγει τα Στενό του Ορμούζ χωρίς να έχει ικανοποιηθεί καμία από τις απαιτήσεις του, όπως η δέσμευση για οριστικό τέλος του πολέμου, αποζημιώσεις, άρση των αυστηρών κυρώσεων εναντίον του και άλλα».

Ο αξιωματούχος αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι κατά τη διάρκεια των επικείμενων διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ θα παραμείνουν αμετακίνητες στην απαίτησή τους να απομακρύνει το Ιράν όλο το πυρηνικό υλικό από τη χώρα, να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, να «απομακρύνει την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων και άλλα».

«Αυτοί είναι κοινοί στόχοι του Ισραήλ και των ΗΠΑ», επιμένει ο αξιωματούχος. «Το Ιράν υποχώρησε από τις απαιτήσεις του και υπέκυψε στο αίτημα να ανοίξει τα Στενό εν μέσω της μαζικής καταστροφής των υποδομών του καθεστώτος από την έναρξη του πολέμου και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες».

04:25 Τα ΗΑΕ κάνουν λόγο για πυρκαγιά σε εγκατάσταση αερίου

Οι Αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Χαμπσάν, χωρίς να διευκρινίσουν την αιτία.

«Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι επεμβαίνουν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Χαμπσάν», στο νοτιοδυτικό τμήμα του εμιράτου, ανέφερε στα αγγλικά η υπηρεσία ενημέρωσης μέσω X.

03:51 Τι περιλαμβάνει το ειρηνευτικό σχέδιο των 10 σημείων του Ιράν

Το Ιράν αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν για δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός και παράλληλες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, θέτοντας ως βάση ένα ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων.

Το σχέδιο των 10 σημείων του Ιράν:

Όπως ανέφερε το Ιράν μέσω ανάρτησης στο X το σχέδιο των 10 σημείων περιλαμβάνει τα εξής:

1. Δέσμευση για μη επιθετικότητα

2. Ο έλεγχος του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ

3. Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν

4. Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων

5. Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων

6. Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

7. Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν

9. Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή

10. Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

03:20 Πρωθυπουργός του Πακιστάν: Η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «ισχύει άμεσα» και καλύπτει επίσης τον Λίβανο «και άλλες περιοχές»

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του βασικού μεσολαβητή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ισχυρίζεται ότι η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των δύο πλευρών «ισχύει άμεσα», παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ δηλώνει ότι, εκτός από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, «οι σύμμαχοί τους» συμφώνησαν σε «άμεση εκεχειρία παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και αλλού».

Καλεί επίσης τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ιράν στο Πακιστάν την Παρασκευή «για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με στόχο μια οριστική συμφωνία για την επίλυση όλων των διαφορών» και εκφράζει την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα «καταλήξουν στην επίτευξη βιώσιμης ειρήνης».

02:40 Πτώση 16% στο πετρέλαιο με φόντο την εκεχειρία



Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου σημείωσαν κατακόρυφη πτώση τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 2:00 ώρα Ελλάδας, το αμερικανικό αργό σημείωνε βουτιά της τάξης του 16,38% στα 94,45 δολάρια το βαρέλι. Από την άλλη, το Brent σημείωνε πτώση της τάξης του 5,78% στα 103,42 δολάρια το βαρέλι.

02:37 Al Jazeera: Αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων και άρση κυρώσεων προβλέπει το σχέδιο συμφωνίας

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν αναφέρει ότι το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από όλες τις στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται κομβικό για την Τεχεράνη, καθώς αποτελεί πάγιο αίτημα στο πλαίσιο των περιφερειακών ισορροπιών ασφαλείας.

Η συμφωνία φέρεται επίσης να περιλαμβάνει πρόβλεψη για τερματισμό του πολέμου εναντίον όλων των δυνάμεων που το Ιράν χαρακτηρίζει ως «άξονα αντίστασης», αναφορά που παραπέμπει σε οργανώσεις και συμμάχους της Τεχεράνης στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται επίσης η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές δυνάμεις, γεγονός που συνδέεται με τη σημασία της θαλάσσιας οδού για τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων του σχεδίου περιλαμβάνεται η πλήρης άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, καθώς και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε πλήρη αποζημίωση προς την Τεχεράνη, στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις οικονομικές πτυχές της συμφωνίας.

02:37 Axios: Πρώτος γύρος απευθείας συνομιλιών την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ



Ο πρώτος γύρος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της διαδικασίας. Πρόκειται για τις πρώτες δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη της σύγκρουσης.

02:36 Αραγτσι: Εάν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές τους επιχειρήσεις



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δημοσίευσε δήλωση εκ μέρους του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, στην οποία δηλώνει ότι «εάν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, οι Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές τους επιχειρήσεις».

«Για μια περίοδο δύο εβδομάδων, η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι δυνατή μέσω συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς», πρόσθεσε.

02:35 Μέρος της συμφωνίας και ο Λίβανος, λένε οι ΗΠΑ



Αμερικανικές πηγές στο λιβανέζικο κανάλι Al-Jadeed: Καταρχάς, ο Λίβανος είναι μερος της εκεχειρίας, αλλά τίποτα δεν είναι ακόμη βέβαιο.

02:34 ΝΥΤ: Ο Χαμενεΐ ενέκρινε την ειρηνευτική συμφωνία «μετά από έντονες πιέσεις του Πεκίνου, που παρενέβη»



Σύμφωνα με τους New York Times, το Ιράν αποδέχτηκε την πρόταση του Πακιστάν για δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός μετά από φρενήρεις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν και την παρέμβαση της τελευταίας στιγμής της Κίνας, ενός βασικού συμμάχου, η οποία ζήτησε από το Ιράν να επιδείξει ευελιξία και να εκτονώσει τις εντάσεις, και εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την οικονομική καταστροφή από ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους. Είπαν ότι η κατάπαυση του πυρός εγκρίθηκε από τον νέο ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

02:30 Ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε τη δήλωση Τραμπ



Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X κοινοποίησε πλέον την ανάρτηση του Τραμπ στο TruthSocial σχετικά με το Ιράν ως επίσημη δήλωση.



02:10 Ιράν: Δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων με ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ



Δήλωση της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας: Στο υψηλότερο επίπεδο, αποφασίστηκε ότι το Ιράν θα πραγματοποιούσε συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά στην Ισλαμαμπάντ για δύο εβδομάδες, βασιζόμενο αποκλειστικά σε αυτές τις αρχές.

Τονίζεται ότι αυτό δεν σημαίνει τέλος του πολέμου και το Ιράν θα αποδεχτεί τον τερματισμό του πολέμου μόνο όταν, δεδομένης της αποδοχής από το Ιράν των αρχών που ορίζονται στο σχέδιο των 10 σημείων, οι λεπτομέρειες του οριστικοποιηθούν στις διαπραγματεύσεις.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις, με πλήρη δυσπιστία προς την αμερικανική πλευρά, θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 11 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ και το Ιράν θα διαθέσει δύο εβδομάδες για αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των μερών.

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η πλήρης εθνική ενότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και οι εορτασμοί της νίκης να συνεχιστούν με σθένος.

01:55 Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν θέτει σε συναγερμό το Ισραήλ



Την ώρα που ο Τραμπ ανακοίνωνε την εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν με την προϋπόθεση να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ η Τεχεράνη εκτόξευσε ομοβροντία πυραύλων προς το κεντρικό Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ.



01:50 Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN - Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός,



Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι το Ισραήλ συμμετέχει στην εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μόλις μιάμιση ώρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει στο Ιράν για να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς θα αντιμετώπιζε εντατικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον υποδομών πολιτικού χαρακτήρα, όπως δήλωσε στο CNN ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης να αναστείλει τις βομβιστικές επιθέσεις του όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

01:35 Τραμπ: Δύο εβδομάδες εκεχειρία με Ιράν εφόσον ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συμφωνεί να αναστείλει για δύο εβδομάδες την επιθέσεις και τον βομβαρδισμό κατά του Ιράν υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει στο άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Μάλιστα, ο Τραμπ στην ίδια ανάρτηση αναφέρει ότι η οι δύο πλευρές βρίσκονται «σε πολύ προχωρημένο στάδιο όσον αφορά μια οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

«Με βάση τις συνομιλίες που είχα με τον πρωθυπουργό Σεμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν, κατά τις οποίες μου ζήτησαν να αναστείλω την καταστροφή δύναμη που επρόκειτο να αποσταλεί απόψε στο Ιράν, και υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στο ΠΛΗΡΕΣ, ΆΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων. Αυτό θα είναι μια αμοιβαία ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ!

Ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε αυτό είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους και βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο όσον αφορά μια οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.

Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις. Σχεδόν όλα τα διάφορα σημεία διαφωνίας του παρελθόντος έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως Πρόεδρος, και εκπροσωπώντας επίσης τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι τιμή μου που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα πλησιάζει στην επίλυσή του. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

01:30 Βομβαρδίστηκε πετροχημικό συγκρότημα στο Ιράν



Μονάδα εταιρείας της πετροχημικής βιομηχανίας στο νοτιοδυτικό Ιράν χτυπήθηκε χθες Τρίτη από αμερικανοϊσραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό, χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με δυο αξιωματούχους τους οποίους επικαλέστηκε ιρανικό μέσο ενημέρωσης.

Ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων της εταιρείας πετροχημικών ειδών Amir Kabir Petrochemical Company, με έδρα τη Μασάρ, ανέφερε ότι μονάδα του συγκροτήματος αυτού υπέστη επίθεση, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων MEHR. Ο αεροπορικός βομβαρδισμός έγινε μετά τα μεσάνυχτα και δεν προκάλεσε θύματα, διευκρίνισε στο ίδιο πρακτορείο ανώτερος αξιωματούχος της αυτοδιοίκησης στην επαρχία Χουζεστάν.

Η εταιρεία, που παράγει πολυαιθυλένιο, είχε καταχωριστεί στην αμερικανική μαύρη λίστα των οντοτήτων στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις τον Φεβρουάριο του 2023.

Το Σάββατο, εταιρεία στην ίδια ειδική οικονομική ζώνη πετροχημικών εγκαταστάσεων βομβαρδίστηκε επίσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές της επαρχίας.

01:25 Χωρίς απάντηση από ΗΠΑ και Ιράν στο σχέδιο του Πακιστάν



Καμία επίσημη απάντηση δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναφορικά με το σχέδιο – πρόταση του Πακιστάν, το οποίο προβλέπει βήματα αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με αμερικανική πηγή, το βασικό εμπόδιο φαίνεται να βρίσκεται στην πλευρά της Τεχεράνης

01:12 Μελόνι: Να διαχωριστούν ξεκάθαρα οι ευθύνες του ιρανικού καθεστώτος από την μοίρα εκατομμυρίων πολιτών



«H Ιταλία ζητά να διαχωριστούν ξεκάθαρα οι ευθύνες του ιρανικού καθεστώτος από την μοίρα εκατομμυρίων πολιτών. Ο άμαχος πληθυσμός του Ιράν δεν πρέπει και δεν μπορεί να πληρώσει το τίμημα των ευθυνών των κυβερνώντων του», αναφέρει ανακοίνωση της κυβέρνησης στη Ρώμη.

«Η ιταλική κυβέρνηση συμμερίζεται όσα ήδη έχουν υπογραμμιστεί από τους αρμόδιους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ανάγκη να προστατευθούν μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως και η ακεραιότητα του ιρανικού λαού και εύχεται να μπορέσει σύντομα να επιλυθεί η κρίση μέσω της οδού των διαπραγματεύσεων», συνεχίζει το κείμενο.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας υπογραμμίζει ακόμη ότι συνεχίζει να καταδικάζει την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Τεχεράνης, αναφερόμενη στις πυραυλικές επιθέσεις αντιποίνων εναντίον χωρών του Κόλπου, στη σειρά απειλών για τη ναυσιπλοΐα στο στενό του Χορμούζ και στην βίαιη καταστολή του ιρανικού λαού.

01:12 CNN: Αφέθηκε ελεύθερη η Σέλι Κίτλεσον μετά την απαγωγή στη Βαγδάτη



Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτλεσον αφέθηκε επίσημα ελεύθερη από την αιχμαλωσία της και παραδόθηκε στην ιρακινή κυβέρνηση, μετά την απαγωγή της την περασμένη εβδομάδα στη Βαγδάτη από την υποστηριζόμενη από το Ιράν ιρακινή παραστρατιωτική οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι στο CNN.

01:10 Η Τεχεράνη τείνει προς την κατάπαυση πυρός των δύο εβδομάδων



Μια ιρανική πηγή δήλωσε στο Al-Araby Al-Jadeed ότι η Τεχεράνη τείνει να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων «από σεβασμό προς τον Πακιστανό μεσολαβητή και αρκετές φιλικές χώρες, καθώς και για να δοθεί μια νέα ευκαιρία στη διπλωματία», ενώ παράλληλα συνεχίζει να επιμένει στις θέσεις και τα αιτήματά της.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η μεσολαβούσα πλευρά έχει προσφέρει εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει, αλλά «δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην αμερικανική πλευρά», τονίζοντας ότι η κύρια διαβεβαίωση του Ιράν έγκειται στη δική του ακλόνητη αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

01:01 Κατάρ: Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλων του Ιράν



Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι η πτώση συντριμμιών, μετά την αναχαίτιση πυραυλικής επίθεσης του Ιράν, τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους στη Ντόχα, ανάμεσά τους παιδί, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζει και εντείνει τα πλήγματα αντιποίνων εναντίον κρατών του Κόλπου.

«Οι αρχές ασφαλείας αντιδρούν σε συμβάν οφειλόμενο στην αναχαίτιση από την αντιαεροπορική άμυνα του Κατάρ ιρανικών πυραύλων, με συνέπεια να πέσουν συντρίμμια πάνω στο σπίτι πολίτη στην περιοχή Μουράιχ», εξήγησε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά, αναφερόμενο σε συνοικία στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του εμιράτου. Καταγράφτηκαν «τέσσερις τραυματισμοί μέτριας σοβαρότητας, συμπεριλαμβανομένου παιδιού από το Κατάρ», πρόσθεσε.

00:55 Ο στρατός του Ισραήλ διατάσσει κατοίκους της Τύρου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους



Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη κατοίκους της Τύρου, πόλης του νοτίου Λιβάνου, να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, καθώς συνεχίζει τους σαρωτικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς του στη χώρα βάζοντας στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Τύρου, ιδιαίτερα της Σαμπρίχα (αλ Αμπασίγια) (...) πρέπει να απομακρυνθείτε από τα σπίτια σας αμέσως», ανέφερε μέσω X ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων -- παραθέτοντας χάρτη στον οποίο έχει επισημανθεί με κόκκινο κτίριο που θα βομβαρδιστεί.

00:42 Μήνυμα αποκλιμάκωσης μέσω Πακιστάν πριν από την προθεσμία Τραμπ



Ο Ιρανός Πρέσβης στο Πακιστάν, Reza Amiri Moghadam, δήλωσε: «Από τώρα, έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά από το κρίσιμο και ευαίσθητο στάδιο. Στο επόμενο στάδιο, ο σεβασμός και η ευγένεια πρέπει να αντικαταστήσουν τη ρητορική και την επανάληψη. Μείνετε συντονισμένοι...»

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι διπλωματικές προσπάθειες μέσω Πακιστάν φαίνονται να εντείνονται, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας του Προέδρου Τραμπ. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή.

00:40 Πακιστάν: Σχέδιο για δύο εβδομάδες κατάπαυση πυρός και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ



Σχέδιο που προβλέπει δίμηνη αποκλιμάκωση με βασικό άξονα δύο εβδομάδες κατάπαυση του πυρός και ταυτόχρονο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για το ίδιο διάστημα φέρεται να εξετάζει το Πακιστάν, σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν.

Η πρόταση φέρεται να στοχεύει στη δημιουργία ενός περιορισμένου χρονικού «παραθύρου» αποκλιμάκωσης, το οποίο θα επιτρέψει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εφόσον υπάρξει συμφωνία στο αρχικό αυτό πλαίσιο, θα μπορούσαν να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα στη διαδικασία αποκλιμάκωσης, με στόχο μια πιο σταθερή και μακροπρόθεσμη ρύθμιση της κρίσης.

Η ταυτόχρονη εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θεωρούνται κομβικά στοιχεία, καθώς επηρεάζουν τόσο τη στρατιωτική ένταση όσο και τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

00:28 Εξαγριωμένοι Ιρακινοί εισέβαλαν στο προξενείο του Κουβέιτ στη Βασόρα, δείτε βίντεο



Η ιρακινή αστυνομία ενημέρωσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε ερείπια.



00:05 Επικοινωνία Φιντάν με τον Πακιστανό ομόλογό του

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Μουχάμαντ Ισχάκ Νταρ την Τρίτη, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.