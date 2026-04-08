Νετανιάχου: Η κατάπαυση του πυρός δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο

Τέσσερις ώρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαιρέτισε την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν καλύπτει τον Λίβανο, παρά τους ισχυρισμούς των Πακιστανών μεσολαβητών περί του αντιθέτου.

Israel supports President Trump's decision to suspend strikes against Iran for two weeks subject to Iran immediately opening the straits and stopping all attacks on the US, Israel and countries in the region. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 8, 2026

«Το Ισραήλ υποστηρίζει την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα ανοίξει αμέσως τα Στενά και θα σταματήσει όλες τις επιθέσεις κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής», αναφέρει το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε δήλωση που εκδόθηκε μόνο στα αγγλικά.

«Το Ισραήλ υποστηρίζει επίσης την προσπάθεια των ΗΠΑ να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον πυρηνική, πυραυλική και τρομοκρατική απειλή για την Αμερική, το Ισραήλ, τους Άραβες γείτονες του Ιράν και τον κόσμο», συνεχίζει η δήλωση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει στο Ισραήλ ότι είναι δεσμευμένες στην επίτευξη αυτών των στόχων, που συμμερίζονται οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ισραήλ, στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις».

«Η εκεχειρία δύο εβδομάδων δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο», προσθέτει το γραφείο του πρωθυπουργού.