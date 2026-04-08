Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας θα τρέξει - εκτός απροόπτου- εντός του Απριλίου. Πρόκειται για ένα project στο οποίο ο Λευκός Οίκος δίνει ιδιαίτερη σημασία. Η ανακοπή του δικτύου λιμανιών που ελέγχουν οι Κινέζοι βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της αμερικανικής διοίκησης. Για αυτό και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προωθεί την αναβάθμιση του λιμανιού της Ελευσίνας. Σε αυτό το πλαίσιο το προσεχές διάστημα έμπιστοι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη της Αμερικανικής Τράπεζας Επενδύσεων (DFC) θα επισκεφθούν την Αθήνα.

H Cosco ήδη βρίσκεται στις «μαύρες» λίστες του Λευκού Οίκου για διασυνδέσεις με τον κινεζικό στρατό. Εκστρατεία μείωσης της επιρροής των Κινέζων ανά τον κόσμο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Για παράδειγμα στον Παναμά η κυβέρνηση ακύρωσε δικαστικά τα λιμάνια που ήλεγχε η Hutchison, η οποία δέχτηκε να τα πουλήσει στην Blackstone. Επιστρέφοντας στα δικά μας οι Αμερικανοί βλέπουν την Ελλάδα ως έναν εμπορικό διάδρομο που συνδέει τη Μέση Ανατολή και την Αφρική με την Ευρώπη. Να αφήσουν τους Κινέζους να παίζουν μπάλα μόνοι τους; Δύσκολο. Ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο τιμόνι των ΗΠΑ. Για αυτό και δρομολογούν χρηματοδοτήσεις μέσω της DFC από την αναβάθμιση του λιμένα Ελευσίνας, έως logistic parks σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στόχος τους για την Ελευσίνα είναι ένα εμπορικό, και όχι μόνο λιμάνι, το οποίο θα μειώσει την επιρροή της Cosco και του λιμανιού στον Πειραιά. Φτιάχνοντας μία νέα εφοδιαστική αλυσίδα. Το έργο είναι φιλόδοξο. Αν τελικά τον διαγωνισμό κερδίσει το σχήμα Aktor - ONEX, σημαίνει επίσης αυτόματα την απουσία συμφερόντων που θα μπορούσαν να θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες ασυμβίβαστα με τα εθνικά και συμμαχικά κεκτημένα.

Για αυτό και στον διαγωνισμό θα υπάρχουν εκτός από ποιοτικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, όπως το ύψος των επενδύσεων και ο χρόνος μέσα στον οποίο θα υλοποιηθούν, και η τήρηση του ελληνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου. Μεταξύ αυτών και η αξιολόγηση της παραχώρησης ως στρατηγικής υποδομής ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει τη διενέργεια διαγωνισμού για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης στη θέση Βλύχα του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας. Το μοντέλο αξιοποίησης θα είναι πανομοιότυπο με αυτό που εφαρμόστηκε στον εμπορικό λιμένα «Φίλιππος Β’» της Καβάλας, δηλαδή όχι πώληση μετοχών αλλά παραχώρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του λιμανιού.

Σημειώνεται ότι για τη Θέση Βλύχα, υπάρχει από καιρό σχέδιο μεταφοράς του κεντρικού λιμένα της Ελευσίνας. Το σημείο έχει απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την εθνική οδό και μικρότερη των 5 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Έχει εύκολη πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο και γειτνιάζει με το υπό ανάπτυξη Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο. Δεν σχετίζεται με το λιμάνι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, η αναβάθμιση του οποίου επίσης προχωράει.

Συσκέψεις επί συσκέψεων στο Μαξίμου. Στόχος; Να κατατεθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση προς την κοινωνία για τη μεταρρύθμιση του Κυριάκου Μητσοτάκη που αφορά στο ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού. Εκπλήξεις δεν αποκλείονται. Δηλαδή η παρουσίαση της σημαντικής αυτής τομής για το πολιτικό σύστημα, που θα αναλυθεί στο Συνέδριο από τον πρωθυπουργό, να περιλαμβάνει και άλλες αλλαγές…

Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει αμηχανία για την εν λόγω πρόταση. Ο κ. Δούκας στο συνέδριο του κόμματος είχε μιλήσει για «μερικό ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή». Το ζήτημα δηλαδή έχει ήδη μπει στο δημόσιο διάλογο. Στη Χαριλάου Τρικούπη όμως, μέχρι στιγμής, δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο. Αναλώνονται στην ισοπεδωτική κριτική…

Ίσως στο κόμμα να ασχολούνται με τη Θεσσαλονίκη όπου καταγράφονται αναταράξεις. Ο Αντώνης Σαουλίδης, υποψήφιος βουλευτής στη συμπρωτεύουσα και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε. Μάλλον έχει ήδη κλείσει στο υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα…

Στον πράσινο πλανήτη ακόμα μετράνε ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή… Τα «ωραία» όμως δεν τελειώνουν εδώ. Στην ποσόστωση του 5% που ίσχυε για τους ανένταχτους στο ΠΑΣΟΚ και τις κινήσεις που συμμετείχαν στο Κίνημα Αλλαγής που ιδρύθηκε το 2017, δεν χώρεσε ο Γιάννης Μεϊμάρογλου. Αρχικά είχε ενημερωθεί από τους επικεφαλής της εφορευτικής επιτροπής ότι είχε εκλεγεί. Κάτι που άλλαξε στη συνέχεια για χάρη της… ποσόστωσης.

Και ποιοι ευνοήθηκαν από τη ρύθμιση; Στελέχη που καθύβριζαν το ΠΑΣΟΚ, είχαν μεταναστεύσει στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είδαν το φως το…αληθινό. Δηλαδή η Γεωργία Γιαννιά. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Ά Πειραιά, που απέτυχε να εκλεγεί το ‘23 και μετά μετακόμισε στο ΠΑΣΟΚ καταγγέλλοντας τον ΣΥΡΙΖΑ. Και η Ζωή Καρκαλιά που ήταν μέχρι τον Ιούνιο του 2025 μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και προσέγγισε μετά το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστική διεύρυνση…

Ο κ. Δούκας σε συνέντευξή του: «Δεν έκανα εγώ το έργο της Βασιλίσσης Όλγας. Η κυβέρνηση το έκανε»

Ο κ. Δούκας σε χθεσινή ανάρτηση: «Ολοκληρώθηκε επιτέλους η Βασιλίσσης Όλγας. Αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο».

Ο κ. Δούκας προεκλογικά: «Η ταλαιπωρία των Αθηναίων με την Βασιλίσσης Όλγας είναι μεγάλη»

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Ο Ανάλγητος