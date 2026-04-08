Tasnim: Με διόδια η διέλευση των πλοίων κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός

Το Ιράν και το Ομάν σχεδιάζουν να χρεώνουν τέλη διέλευσης για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της 15θήμερης κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν.

Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση, ανέφερε το Tasnim.

Το Ορμούζ είναι ουσιαστικά κλειστό από την έναρξη του πολέμου, με τα δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης να δείχνουν ότι μόνο περίπου το 5% του προπολεμικού όγκου πλοίων διέρχεται.

Ορισμένα δεξαμενόπλοια έχουν καταφέρει να περάσουν. Για παράδειγμα, το Πακιστάν και η Ινδία έχουν διαπραγματευτεί με το Ιράν για την εγγυημένη διέλευση ορισμένων από τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους.

Το Ιράν φέρεται να χρεώνει έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο για διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, αν και δεν είναι σαφές εάν κάποιοι διαχειριστές πλοίων έχουν πληρώσει το τέλος.