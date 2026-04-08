«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Είναι δύσκολη η κατάσταση και βαρύ το κλίμα για την Κυβέρνηση; Είναι, αλλά δεν φαίνεται και η κοινωνία να ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με τους διαλόγους από τις επισυνδέσεις, που τώρα όλοι δέχονται ότι είναι χρήσιμες, για τα ρουσφέτια. Μέσα τους πολλοί μάλλον γελάνε, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία τους έχει τσουρουφλίσει δημοτικούς συμβούλους, δημάρχους, βουλευτές συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και υπουργούς για κάποια διαμεσολάβηση.

Έτσι έχει λειτουργήσει η Ελλάδα δυστυχώς επί 200 χρόνια. Το θέμα του ρουσφετιού είναι πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα, συνδέεται με την λειτουργία του δίπολου Πολιτικό Σύστημα – Δημόσια Διοίκηση, αλλά είναι και πολιτισμικό, ντιενεϊκό για την ελληνική κοινωνία.

Η απαραίτητη απαλλαγή από αυτήν την παθογένεια επομένως από αυτήν την κακοδαιμονία απαιτεί πολύμορφη προσπάθεια και ρήξεις σε πολλά επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν αντιμετωπίζεται με κραυγές, σκανδαλολογία, ηθικολογία που θυμίζουν τον αείμνηστο Αυλωνίτη στην ταινία «η βίλα των οργίων» που ως Πρόεδρος ηθικοπλαστικού συλλόγου είχε το σλόγκαν «τάξις και ηθική» και στο τέλος αποδείχτηκε ότι ήταν ο ιδιοκτήτης της περίφημης βίλας. Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε, τα έχουμε δει όλα και αν κάποια νέα στελέχη κομμάτων δεν ξέρουν υποτίθεται τι συνέβαινε, ας μελετήσουν την ιστορία των κομμάτων τους. Το τσάμπα πολιτική παρθενία τέλειωσε προ πολλού.

Γι αυτό ας μην χτυπιούνται από την αντιπολίτευση και ας σταματήσουν να μιλάνε για μαφίες, γαλάζιες συμμορίες και άλλους σπουδαίους χαρακτηρισμούς, απορρίπτοντας δήθεν οργισμένα ταυτόχρονα κάθε τι μπορεί να προτείνει ο Πρωθυπουργός. Δεν ωφελούνται και δεν θα ωφεληθούν. Δεν πείθουν ούτε θα πείσουν όπως το είδαμε σε πολλές δύσκολες για την Κυβέρνηση στιγμές το 2025.

Απλά δείχνουν για άλλη μια φορά τα στρατηγικά, ιδεολογικά, πολιτικά προβλήματά τους και πολύ απλά δεν πείθουν ως κόμματα και ως ηγεσίες ότι μπορεί να κυβερνήσουν την χώρα. Έτσι στις δύο δημοσκοπήσεις που έγιναν μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2 η Ν.Δ έχει φθορές της τάξης του 1%-1.5% και επίδοση στην εκτίμηση ψήφου 30%-33% και από εκεί και πέρα το χάος. Αν δε το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει κατά μ.ο 1% μετά από ένα Συνέδριο από την μια δεν αποτελεί και κάτι συγκλονιστικό και σίγουρα δεν οφείλεται στο ότι ανακάλυψε το ρουσφέτι.

Θα γίνουν ασφαλώς πολλές δημοσκοπήσεις αφού περάσει το Πάσχα και θα δούμε τι αλλαγές θα υπάρξουν στους συσχετισμούς και βασικά τι τάσεις θα δρομολογηθούν. Ωστόσο ας μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις. Πρώτη θα είναι η Ν.Δ και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά από τον όποιο δεύτερο. Όπως πρώτη θα ήταν και αν γίνονταν οι περίφημες πρόωρες εκλογές με αμφιβολία ποιος θα είναι δεύτερος αν λάβουμε υπόψη και τα νέα κόμματα που ζητάει τμήμα της Αντιπολίτευσης εν μέσω της πιο κρίσιμης διεθνώς κατάστασης με τον φόβο τεράστιων ενεργειακών, οικονομικών παρενεργειών.

Θα συμβούλευα αυτές τις μέρες τις κομματικές ηγεσίες ψυχραιμία, επανεξέταση της τακτικής τους και αν θέλουν να τους ακούσει η κοινωνία, ας ξανασκεφτούν τι συμβαίνει στον πλανήτη, τι απασχολεί κυρίαρχα την ελληνική κοινωνία και ας μπουν σε σοβαρό διάλογο για το Πολιτικό Σύστημα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά νομίζω ότι η πρόταση του Πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού, μάλλον είναι ο προάγγελος σημαντικών προτάσεων για συνταγματικές αλλαγές που δεν θα μπορούν να λένε και μόνιμα όχι σε όλα.

Όπως από την άλλη η Κυβέρνηση ας προβληματιστεί πως όπως πέρυσι «δεν πήρε χαμπάρι» τι ετοιμαζόταν ενόψει της επετείου των Τεμπών, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2 κατάφεραν να μην γνωρίζουν τίποτα για μια δικογραφία- απομαγνητοφώνηση επισυνδέσεων που γίνονταν χρόνια από ΕΥΠ και Αστυνομία και που είχε προαναγγελθεί μήνες πριν, διαβάζαμε όλοι ρεπορτάζ και γνώριζαν δεκάδες δημοσιογράφοι πάνω κάτω για το τι περιλαμβάνουν. Όχι τίποτα άλλο, αλλά διαψεύδονται συμπαθείς μου ηγέτες της Αντιπολίτευσης. Πως γίνεται αυτή η Κυβέρνηση που είναι κατά την γνώμη τους συμμορία που έχει στήσει και παρακράτος, να πιάνεται τόσο αδιάβαστη. Ε κάπου δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο μαζί.

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POLL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).