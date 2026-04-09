Κάλας: Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, λέει η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι η λιβανέζικη τρομοκρατική ομάδα Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, πρέπει να αφοπλιστεί.

Hezbollah dragged Lebanon into the war, but Israel’s right to defend itself does not justify inflicting such massive destruction.



Israeli strikes killed hundreds last night, making it hard to argue that such heavy-handed actions fall within self-defence.



Israeli actions are… — Kaja Kallas (@kajakallas) April 9, 2026

«Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο, αλλά το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί δεν δικαιολογεί την πρόκληση τόσο μαζικής καταστροφής», γράφει σε ανάρτηση στο X.

«Οι ισραηλινές ενέργειες ασκούν σοβαρή πίεση στην κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν. Η εκεχειρία με το Ιράν θα πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο», πρόσθεσε η Κάλλας.

«Οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν εκατοντάδες χθες το βράδυ, καθιστώντας δύσκολο να υποστηριχθεί ότι τέτοιες βαριές ενέργειες εμπίπτουν στην αυτοάμυνα», κατέληξε.