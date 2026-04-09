Κάλας: Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο
09/04/2026 • 12:26
Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, λέει η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι η λιβανέζικη τρομοκρατική ομάδα Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, πρέπει να αφοπλιστεί.

«Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο, αλλά το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί δεν δικαιολογεί την πρόκληση τόσο μαζικής καταστροφής», γράφει σε ανάρτηση στο X.

«Οι ισραηλινές ενέργειες ασκούν σοβαρή πίεση στην κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν. Η εκεχειρία με το Ιράν θα πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο», πρόσθεσε η Κάλλας.

«Οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν εκατοντάδες χθες το βράδυ, καθιστώντας δύσκολο να υποστηριχθεί ότι τέτοιες βαριές ενέργειες εμπίπτουν στην αυτοάμυνα», κατέληξε.

