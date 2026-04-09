Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα αν δεν τους ασκηθεί πίεση

Ευθεία επίθεση κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Δυστυχώς, κανένας, ούτε οι δικοί μας, ούτε το ΝΑΤΟ, δεν φαίνεται να καταλαβαίνει την κατάσταση αν δεν του ασκηθεί ισχυρή πίεση!!!», έγραψε στην πλατφόρμα του.

Η ανάρτηση έρχεται λίγο μετά την είδηση του Reuters ότι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες για βοήθεια στην ασφάλεια και τη διασφάλιση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες.

