Ρούτε: Το ΝΑΤΟ είναι διατεθειμένο να έχει ρόλο σε μια πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Το ΝΑΤΟ θα ήταν διατεθειμένο να παίξει έναν ρόλο σε μια πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, εάν είναι σε θέση να το κάνει, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

"Εάν το ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει, προφανώς τότε δεν υπάρχει λόγος να μην βοηθήσουμε", τόνισε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην Ουάσινγκτον.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO επισήμανε από την Ουάσινγκτον ότι η ηγετική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απαραίτητη προκειμένου η ελευθερία να αποτελεί κανόνα και όχι εξαίρεση.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η δέσμευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην προώθηση της προόδου συνέβαλε στην αναστροφή μιας περιόδου στασιμότητας, υπενθυμίζοντας στην Ευρώπη ότι οι αξίες πρέπει να υποστηρίζονται από ισχυρή στρατιωτική ισχύ.

Σχετικά με τις αμυντικές υποχρεώσεις των συμμάχων, ανέφερε ότι η συμφωνία για αμυντικές δαπάνες στο επίπεδο του 5% του ΑΕΠ θα μειώσει την υπερβολική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα θωρακίσει το μέλλον του NATO.

Όπως επισήμανε, οι σύμμαχοι επιταχύνουν την ενίσχυση των αμυντικών τους προϋπολογισμών, την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων και τη δημιουργία των απαραίτητων δυνατοτήτων, αν και απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες.

Ο Ρούτε υπογράμμισε ότι η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο στην άμυνα, ενώ η Συμμαχία μεταβαίνει από μια σχέση «ανθυγιεινής αλληλεξάρτησης» σε ουσιαστική διατλαντική συνεργασία. Τόνισε ότι οι σύμμαχοι ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναφερόμενος στην παροχή υποστήριξης των ΗΠΑ στο Ιράν, σημείωσε ότι ορισμένοι σύμμαχοι αρχικά ήταν αργοί και έκπληκτοι, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε να μην τους ενημερώσει εκ των προτέρων για να διατηρηθεί το στοιχείο της έκπληξης στις αρχικές επιθέσεις.

Όταν ήρθε η ώρα να παράσχουν επιμελητειακή και άλλη υποστήριξη που χρειάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, μερικοί σύμμαχοι ήταν λίγο αργοί, αν μη τι άλλο. Για να είμαστε δίκαιοι, εξεπλάγησαν λίγο επίσης. Για να διατηρήσει το στοιχείο της έκπληξης για τις αρχικές αεροπορικές επιδρομές, ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε να μην ενημερώσει εκ των προτέρων τους συμμάχους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως τόνισε, οι σύμμαχοι πλέον παρέχουν σημαντική υποστήριξη και σχεδόν χωρίς εξαίρεση ανταποκρίνονται πλήρως στα αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. «Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, οι σύμμαχοι κάνουν ό,τι ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ακούσει και ανταποκρίνονται στα αιτήματα του προέδρου Τραμπ», είπε.

Ο Ρούτε υπενθύμισε ότι, όπως επισήμανε και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μια συμμαχία δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη, προσθέτοντας ότι η Συμμαχία ποτέ δεν ήταν τέτοια. Αναφέρθηκε στη συνεργασία στρατευμάτων από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον Καναδά, οι οποίοι πολέμησαν και θυσιάστηκαν από κοινού στο Αφγανιστάν.

Τέλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια ισχυρότερη Ευρώπη εντός ενός ισχυρότερου NATO δεν θα θεωρεί δεδομένη την αμερικανική ηγεσία. Υπογράμμισε ότι, χάρη σε αυτή την ηγεσία και στη συλλογική δέσμευση για ασφάλεια και ελευθερία, η Συμμαχία γίνεται ολοένα πιο ισχυρή.

Οι δηλώσεις του Ρούτε έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, ενώ διπλωμάτες ανέφεραν στο Reuters ότι ο Ρούτε ενημέρωσε ορισμένους συμμάχους πως ο Τραμπ αναμένει συγκεκριμένες δεσμεύσεις τις επόμενες ημέρες για την ενίσχυση της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ.

