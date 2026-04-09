Πακιστάν: Δυο ημέρες αργίας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Οι αρχές του Πακιστάν κήρυξαν διήμερη αργία στο Ισλαμαμπάντ από σήμερα, παραμονή των συνομιλιών που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν στην πρωτεύουσα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες και σχεδιάζουν να αρχίσουν αύριο Παρασκευή διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί μακροπρόθεσμη συμφωνία. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ που θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ.

Δεν εξηγήθηκε ο λόγος για την απόφαση αυτή που ανακοινώθηκε αργά χθες βράδυ από την αυτοδιοίκηση στο Ισλαμαμπάντ. Πάντως οι αρχές της πρωτεύουσας κηρύσσουν συχνά αργίες ή επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα για λόγους ασφαλείας πριν από διπλωματικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου.

Οι αρχές σήμερα και αύριο δεν έχουν εφαρμογή παρά μόνο στην πρωτεύουσα, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του επιτρόπου της περιφέρειας της πρωτεύουσας.

«Οι απόλυτα απαραίτητες υπηρεσίες θα παραμείνουν σε λειτουργία», ανέφερε το γραφείο του αναπληρωτή επιτρόπου του Ισλαμαμπάντ και παρότρυνε τους πολίτες να κάνουν σχεδιασμούς για τις «δραστηριότητές τους» λαμβάνοντας αυτά τα δεδομένα υπόψη.

Η αστυνομία, τα νοσοκομεία, οι εταιρείες που εγγυώνται την ηλεκτροδότηση και την παροχή αερίου θα λειτουργήσουν κανονικά.