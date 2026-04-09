Κατς: Η Χεζμπολάχ ικετεύει για κατάπαυση του πυρός - Το σχέδιο για «ζώνη ασφαλείας» στον Λίβανο

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατς, δήλωσε ότι περισσότεροι από 200 μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στο χθεσινό κύμα εκτεταμένων επιθέσεων σε όλο τον Λίβανο, προσθέτοντας ότι η οργάνωση «εκλιπαρεί για κατάπαυση του πυρός»., σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Η Επιχείρηση Αιώνιο Σκοτάδι αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, αφήνοντάς την άναυδη και αποπροσανατολισμένη από το βάθος της διείσδυσης και την κλίμακα της επίθεσης», ανέφερε ο Κατς σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

«Περισσότεροι από 200 τρομοκράτες εξοντώθηκαν χθες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στην εκστρατεία αυτή σε πάνω από 1.400 - υπερδιπλάσιο από εκείνον στον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου», πρόσθεσε.

Ο Κατς υποστήριξε επίσης ότι η Χεζμπολάχ «εκλιπαρεί για κατάπαυση του πυρός», ενώ «οι Ιρανοί προστάτες της ασκούν πιέσεις και απειλές, εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία ότι το Ισραήλ θα τη συντρίψει».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες να απαντήσουν δυναμικά, εάν το Ιράν επιτεθεί κατά του Ισραήλ», σημείωσε.

Το σχέδιο για τη «ζώνη ασφαλείας» στον Λίβανο

Παράλληλα, ο Κατς περιέγραψε τα σχέδια των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) για τη δημιουργία νέας «ζώνης ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, η οποία θα περιλαμβάνει τέσσερις διακριτές γραμμές.

Η πρώτη αφορά τη συνοριακή γραμμή, όπου - όπως ανέφερε - ο ισραηλινός στρατός θα ισοπεδώσει χωριά, προκειμένου να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ από τη χρήση τους για επιθέσεις.

Η δεύτερη είναι η «αμυντική γραμμή» εντός του Λιβάνου, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις διατηρούν ήδη πέντε προωθημένες θέσεις, οι οποίες σχεδιάζεται να αυξηθούν σε 15.

Η τρίτη είναι η «γραμμή αντιαρματικών», από την οποία η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να εξαπολύει κατευθυνόμενους πυραύλους κατά ισραηλινών κοινοτήτων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του κατά μήκος της.

Η τέταρτη αφορά τον ποταμό Λιτάνι, όπου - σύμφωνα με τον Κατς - οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποτρέπουν περαιτέρω διείσδυση μαχητών και την επιστροφή κατοίκων προς τα νότια.

«Ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα πλήττουν από αέρος, με μεγάλη ισχύ, στόχους όπως μαχητές και εκτοξευτές ρουκετών στην περιοχή του Λιτάνι, αλλά και σε σημεία εκτόξευσης σε ολόκληρο τον Λίβανο εκτός της συγκεκριμένης περιοχής», κατέληξε.

