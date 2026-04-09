Προειδοποίηση Τραμπ για την εκεχειρία: Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, τότε οι «Πυροβολισμοί» ξεκινούν, μεγαλύτεροι, καλύτεροι και ισχυρότεροι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με σαφή τρόπο το Ιράν πως «εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί (σ.σ. η εκεχειρία), κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε οι "Πυροβολισμοί" ξεκινούν, μεγαλύτεροι, καλύτεροι και ισχυρότεροι από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν».

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ (...) θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι να τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ», ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα δίωξη και καταστροφή ενός ήδη ουσιαστικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι να τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που επιτεύχθηκε.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε οι «Πυροβολισμοί» ξεκινούν, μεγαλύτεροι, καλύτεροι και ισχυρότεροι από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν.

Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρά όλη την ψεύτικη ρητορική περί του αντιθέτου - ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ και, το Στενό του Ορμούζ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ. Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος Στρατός μας φορτώνεται και ξεκουράζεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη Κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!