Επίθεση Τραμπ σε ΝΑΤΟ: Δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι ούτε στο μέλλον

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αργά το βράδυ της Τετάρτης είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, με ανάρτησή του στο Truth Social κατηγόρησε τη Συμμαχία ότι δεν ήταν ποτέ στο πλευρό των ΗΠΑ, όταν αυτές το χρειάστηκαν, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα είναι ούτε στο μέλλον.

Μάλιστα, ο Τραμπ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάρτησή του και στην Γροιλανδία.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά. Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακοδιαχειρισμένο κομμάτι πάγου!!! Πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ»

