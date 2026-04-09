Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ, όπου είναι απαραίτητο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να χτυπά τη Χεζμπολάχ όπου είναι απαραίτητο» μετά την ανακοίνωση των IDF ότι εξουδετέρωσαν τον Αλί Γιουσούφ Χάρσι, γραμματέα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: όποιος ενεργήσει εναντίον Ισραηλινών πολιτών θα γίνει στόχος. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ όπου είναι απαραίτητο, μέχρι να αποκαταστήσουμε την πλήρη ασφάλεια στους κατοίκους του βορρά», γράφει ο Νετανιάχου σε μια ανάρτηση στα εβραϊκά στο X.

אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בעוצמה, בדיוק ובנחישות.



בביירות חיסלנו את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ״ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם ואחד האנשים הקרובים אליו ביותר.



Εκτός από τη δολοφονία του Χάρσι, «οι IDF έπληξαν μια σειρά από τρομοκρατικές υποδομές στο νότιο Λίβανο: σημεία διέλευσης που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χιλιάδων όπλων, πυραύλων και εκτοξευτών, καθώς και αποθήκες όπλων, σημεία εκτόξευσης και κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ», προσθέτει ο Νετανιάχου, κοινοποιώντας πλάνα του IDF από τις επιθέσεις.

«Συνεχίζουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα», είπε.

Οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται από τότε που οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων την Τρίτη με το Ιράν, τον προστάτη της τρομοκρατικής ομάδας.

Η Ουάσινγκτον, η Τεχεράνη, η Ιερουσαλήμ και οι χώρες διαμεσολάβησης έχουν παρουσιάσει αντικρουόμενους ισχυρισμούς σχετικά με το εάν η κατάπαυση του πυρός ισχύει για τις μάχες με την τρομοκρατική ομάδα της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών κατά τη διάρκεια της νύχτας στο βόρειο Ισραήλ, στις πρώτες επιθέσεις της από την έναρξη της εκεχειρίας, λέγοντας ότι η επίθεση αυτή έλαβε χώρα σε απάντηση στις μεγάλες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο χθες, τις οποίες χαρακτήρισε ως παραβιάσεις της εκεχειρίας.