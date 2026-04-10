Ζελένσκι: Η Ουκρανία κατέρριψε πολλά ιρανικά drones στη Μ. Ανατολή

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι Ουκρανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες κατέρριψαν ιρανικά drones σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το Κίεβο απέστειλε δεκάδες προσωπικό κατά των drones σε τουλάχιστον τέσσερις χώρες στη Μέση Ανατολή, αφού οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν πυροδότησαν ένα κύμα αντιποίνων με drones.

«Δείξαμε σε ορισμένες χώρες πώς να συνεργάζονται με αναχαιτιστικά. Τα καταστρέψαμε; Ναι, το κάναμε. Το κάναμε μόνο σε μία χώρα; Όχι, σε αρκετές», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους.

«Δεν επρόκειτο για εκπαιδευτική αποστολή ή ασκήσεις, αλλά για υποστήριξη στην κατασκευή ενός σύγχρονου συστήματος αεράμυνας που μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει. Ναι, κατέρριπταν Shaheds», είπε, αναφερόμενος στα ιρανικά drones.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι ουκρανικές μονάδες drones θα παρέμεναν στην περιοχή ακόμη και μετά τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.

«Σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη και την εμπειρογνωμοσύνη μας, θα λάβουμε διάφορα πράγματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόκειται για αναχαιτιστικά συστήματα για την προστασία της ενεργειακής μας υποδομής. σε άλλες, υπάρχουν οικονομικές ρυθμίσεις», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε επίσης να λάβει προμήθειες πετρελαίου.